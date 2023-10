Jurassic Park in Serie A, Juve e non solo: 35 milioni e sfida ‘bestiale’

Mentre il campionato di serie A vive un weekend di pausa in casa Juventus si comincia a guardare già inevitabilmente al futuro.

In questa prima fase della stagione la formazione allenata da Massimiliano Allegri a ottenuto risultati che fanno ben sperare alla tifoseria bianconera. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali ci si sfidare con il Milan di Pioli, decisamente un duro banco di prova per Vlahovic e compagni.

Bisognerà lavorare dunque duramente nel corso dei prossimi giorni per farsi trovare pronti a questo importante appuntamento. Anche se va detto che Allegri allenerà un gruppo a ranghi incompleti, visto che tanti calciatori sono impegnati con le nazionali in giro per il mondo. La stagione della Juventus sarà comunque lunghissima, ragion per cui non bisognerà mollare anche nel malaugurato caso arrivasse un risultato negativo. Anche perché potrebbero arrivare delle novità dal calciomercato nel mese di gennaio che ormai è vicino.

Juventus su Guirassy, ma la concorrenza è tantissima anche in Italia

Il direttore sportivo Giuntoli proverà a cogliere qualche eventuale occasione per rinforzare la squadra senza spendere troppo. I veri investimenti la Juve è destinata a farli nella prossima estate. Quando si tireranno le somme di questa stagione e si capirà di quali giocatori ci sarà bisogno.

Calciomercato.it spiega che la Juventus, ma anche il Milan e l’Inter in serie A, stanno tenendo sotto osservazione una punta che sta facendo benissimo in Bundesliga. Vale a dire Serhou Guirassy, autore finora di ben 13 gol con la maglia dello Stoccarda. Giocatore di 26 anni che il club sarebbe pronto a cedere per 35 milioni di euro, mentre la sua clausola rescissoria a fine stagione sarebbe di 20 milioni. Visto anche l’interesse di club della Premier League lo Stoccarda è pronto a rinnovare il contratto del guineano eliminando la clausola rescissoria.