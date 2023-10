Fagioli nel mirino: ecco come sono andate le cose

Sono giorni caldissimi per la Juventus e più in generale per il calcio italiano, visto quanto sta accadendo.

Le vicende legate alle scommesse hanno coinvolto non solo il calciatore bianconero Fagioli, ma anche altri elementi della nazionale italiane e più in generale giocatori di serie A. Con il rischio che la cosa possa ancora ingrandirsi nel corso dei prossimi giorni.

Mica semplice insomma per la Juventus concentrarsi sulla prossima sfida da giocare contro il Milan. Non in questo weekend, visto che c’è la sosta, ma tra poco più di una settimana. Nella quale Allegri dovrà essere bravo a gestire le energie fisiche e nervose di tutti quegli elementi della rosa che attualmente si trovano in giro con le rispettive nazionali. Concentrarsi sulle vicende di campo è quello che la squadra ha già fatto nella passata stagione, nei prossimi giorni dunque il pensiero fisso dovrà essere quello di trovare il modo per mettere in difficoltà il Milan.

Juventus, la ricostruzione della vicenda Fagioli: mai scommesso sui bianconeri

I tifosi stanno parlando molto in queste ore della vicenda legata a Fagioli. Il centrocampista bianconero rischia dopo essere stato coinvolto nella “questione scommesse? A ricostruire i fatti ci ha pensato il sito Notizie.com, rivelando dei dettagli inediti.

“La Procura di Torino stava portando avanti un’indagine su una persona riconducibile ad un banco illegale di scommesse di Torino e questa persona si era incontrata con Fagioli. Quegli incontri avevano insospettito gli inquirenti” si legge nell’articolo. Fagioli non si sarebbe mai presentato da solo in Procura Federale e non avrebbe rivelato nomi di altre persone. Lo avrebbe fatto solo su consiglio dei suoi legali dopo il sequestro del suo cellulare, confermando di non aver mai scommesso sulle partite della Juventus. Questo sarebbe avvenuto nello scorso mese di luglio. In quella fase sarebbe stato aperto un fascicolo, con il materiale raccolto dagli investigatori che sta portando oggi al coinvolgimento di altri calciatori. Nei prossimi giorni potrebbe spuntare fuori qualche altro nome?