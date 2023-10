Altro che Juventus: Guardiola completa il pokerissimo

Non c’è mai riposo per la dirigenza della Juventus che ha già iniziato a guardare alle prossime mosse da operare.

Stiamo parlando ovviamente di calciomercato, considerando che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nella scorsa estate ha dovuto pensare più alle cessioni che agli acquisti. Inevitabile per questioni di bilancio dover recuperare attraverso la partenza di alcuni giocatori delle importanti risorse a livello economico.

La fiducia dei tifosi della Juventus sta crescendo sempre più nei confronti della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Per il resto in questa prima parte della stagione ha dimostrato di poter competere con le altre grandi squadre della serie A per la conquista dello scudetto. Un traguardo complicato da raggiungere ma che testimonia le ambizioni di un club che vuole tornare al più presto a vincere. E ovviamente anche ad essere protagonista in Europa, in quella Champions League che rappresenta il palcoscenico ideale sul quale mostrare le proprie qualità.

Juventus, Vermeeeren può sfumare: è vicino al City

Il torneo internazionale garantisce anche degli introiti fondamentali per i top club. Soldi che poi vengono il più delle volte reinvestiti nelle trattative di calciomercato. Questo ovviamente vale anche per una Juventus che nell’ultima estate ha pensato prima di tutto alle cessioni.

🚨Barcelona, Manchester City, Arsenal and Tottenham have all been in contact with Royal Antwerp midfielder Arthur Vermeeren. 🇧🇪pic.twitter.com/QHGQTe5HEi https://t.co/9fmqnOiE8f — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 13, 2023

Nel frattempo rischiano di svanire diversi obiettivi che la società si è posta. Come ad esempio il centrocampista belga Arthur Vermeeren. Giocatore che milita in patria con il Royal Antwerp e che ora è appetito – come ha riportato l’esperto di mercato Ekrem Konur – dai migliori club d’Europa. Non solo Arsenal o Tottenham, a quanto pare per lui in pole position ci sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola. Pronto a fare l’ennesimo colpo di mercato.