Calciomercato, ha già le valigie in mano: Juve pronta sborsare 15 milioni

Calciomercato, l’obiettivo bianconero si dice ormai pronto al “grande salto”: vuole giocare in Europa.

Massimiliano Allegri ha glissato quando ha sentito nominare la parola “scudetto” durante una delle prime conferenze stampa stagionali.

L’allenatore vuole restare con i piedi per terra, per capire se questa Juventus è davvero in grado di poter competere per un obiettivo così importante. E continua incessantemente a ripetere che il traguardo stagionale deve essere quello di terminare il campionato tra le prime quattro. Prima di effettuare eventuali voli pindarici riguardo alla possibilità di tornare a vincere il tricolore attenderà almeno febbraio, quando le gerarchie saranno più definite. E soprattutto le altre accuseranno inevitabilmente la stanchezza per via degli impegni ravvicinati: la Juventus, infatti, quest’anno non gioca le coppe. Non tutti i mali vengono per nuocere, verrebbe da dire. In ogni caso Allegri si aspetta almeno un colpo nella sessione invernale di calciomercato. Qualcuno che possa colmare le lacune nella rosa bianconera, che sono evidenti. In estate è arrivato solo Timothy Weah, giocatore che peraltro non sta trovando molto spazio finora.

Calciomercato, Spertsyan si “promette” alla Juventus

Cristiano Giuntoli ha preso nota e tra i giocatori che a gennaio potrebbero sbarcare a Torino c’è l’armeno Eduard Spertsyan, classe 2000 che milita nel Krasnodar, in Russia.

Un nome che in pochi conoscono e che magari non infiammerà il popolo bianconero, ma del resto anche quando Giuntoli portò a Napoli il georgiano Kvaratskhelia quasi nessuno ne aveva mai sentito parlare. Giovedì vi abbiamo raccontato che la Juventus ha inviato uno dei suoi osservatori a Riga, in Lettonia, per visionare il calciatore, impegnato con la sua nazionale. Spertsyan è pronto a fare il “grande salto”, come ha confermato lui stesso in una intervista rilasciata a Tribalfootball. “Voglio provare ad andare in Europa”, ha detto. Per portarlo in Italia servono 15 milioni di euro, cifra che al momento la Juve può spendere.