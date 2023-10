Danilo infortunato: Milan-Juventus, l’ultima ‘allegrata’ è clamorosa

È un fine settimana senza partite in calendario per la Juventus ma il calcio in questi giorni è sempre in primo piano.

Tengono banco sui quotidiani le vicende legate alle scommesse e al presunto coinvolgimento di alcuni calciatori della massima serie. Il tutto mentre all’orizzonte ci sono delle partite molto importanti per l’Italia di Luciano Spalletti.

In giro per il mondo impegnati con le rispettive nazionali ci sono ovviamente anche molti elementi della squadra di Massimiliano Allegri. L’allenatore della Juventus servirà con molta attenzione gli elementi della tua rosa che al momento non si trovano a Torino. Fondamentali sarà riaverli al meglio al loro ritorno visto che nel prossimo weekend per i bianconeri c’è in calendario una partita molto importante. Il confronto con il Milan mette infatti in palio dei punti preziosi per la zona Champions League. Un traguardo che la Juve deve assolutamente riuscire a centrare al termine di questa stagione.

Juventus, spazio a Huijsen contro il Milan?

Un passo alla volta, comunque. Per ora meglio pensare appunto al Milan e alla difficoltà di una partita molto delicata. Per la quale però Allegri ha diversi problemi con i quali coesistere. E non solo quelli legati alle assenze in mezzo al campo.

🚨 Juve, allarme Danilo. In vista della sfida di domenica 22 contro il Milan si sta concretizzando il rischio di una difesa ridotta ai minimi termini. Spazio per Huijsen?

[@LaStampa] — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) October 14, 2023

E’ scattato infatti l’allarme in casa bianconera dopo l’infortunio di Danilo con la nazionale brasiliana. Le condizioni dell’esperto difensore andranno ben valutate al suo rientro. Sarebbe fondamentale averlo per una partita del genere, ma chiaramente non sarà preso alcun rischio. Secondo “La Stampa” Allegri potrebbe dunque optare per una soluzione decisamente a sorpresa, inserendo Huijsen in squadra. Sarebbe una grande chance per il giovane centrale.