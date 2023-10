Juventus, emergenza in mediana: Giuntoli pesca in Bundesliga

Il calciomercato è un argomento caldo per la Juventus, anche in questi giorni di pausa per il campionato di serie A.

Si sta parlando molto di vicende che non hanno a che fare con il calcio giocato in queste ore, nonostante all’orizzonte ci siano delle gare importanti da disputare per le nazionali in giro per il mondo. Dove si vedranno all’opera tanti calciatori della squadra di Allegri.

Il tecnico senz’altro guarderà con attenzione queste sfide per osservare i suoi calciatori, pensando a quello che sarà il big match del prossimo weekend. Per la Juventus infatti ci sarà da affrontare lo scoglio Milan, una sfida che mette in palio punti d’oro per la zona Champions. Le vicende extracalcistiche che coinvolgono Pogba e Fagioli non devono condizionare un gruppo che ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Certo qualche aiuto dal mercato non guasterebbe.

Juventus, Goretzka del Bayern per rinforzare la mediana

Adesso pare esserci proprio una priorità per la Juventus, che deve trovare rinforzi a centrocampo proprio in virtù del punto interrogativo che attualmente c’è su Pogba e Fagioli. Gennaio non è molto distante e Giuntoli senz’altro è già al lavoro.

Thuram pare essere il calciatore più corteggiato dai bianconeri, ma “TodoFichajes” rilancia anche un’altra ipotesi. Ovvero che la Juve sia interessata a Goretzka del Bayern Monaco. Il mediano polacco è nel pieno della sua carriera ed è senz’altro un profilo molto interessante. Ha un contratto con i tedeschi fino al 2026 ma il portale non esclude un tentativo a gennaio. Il prezzo è alto, vale a dire 50 milioni di euro. Per questo motivo prima la società bianconera dovrebbe riuscire a cedere altrove McKennie, oggi utilizzato da Allegri come esterno destro di centrocampo. Con i soldi ricavati dalla sua cessione potrebbe andare all’assalto del polacco.