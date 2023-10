Patteggiamento Fagioli: squalifica in tempi record

Non sono certo giorni facili per il calcio italiano, visti i rumors di questi giorni sulle vicende scommesse.

Sembrerebbe infatti che alcuni calciatori della serie A potrebbero essere coinvolti in questa vicenda. Il condizionale è d’obbligo visto che eventuali comportamenti non corretti dovranno essere giudicati dagli organi competenti. Non una bella pagina, ad ogni modo, per lo sport più amato e seguito nella nostra nazione.

Tra i calciatori sotto la lente d’ingrandimento c’è anche lo juventino Fagioli, i tifosi vorrebbero capire se Allegri potrà o meno contare su di lui per il futuro. Il tecnico bianconero in questi giorni non ha a disposizione molti calciatori, che sono impegnati in giro per il mondo con le rispettive nazionali. E prima di ogni cosa deve pensare alla partita che la sua Juventus dovrà giocare nel prossimo weekend contro il Milan. Una partita che mette in palio dei punti preziosi per la zona Champions League.

Juventus, Fagioli può avere una sanzione dimezzata

Tornando al caso che coinvolge Fagioli, va detto che il calciatore si è autodenunciato alla Procura Federale e ha anche ammesso di aver effettuato delle scommesse sul calcio. Il centrocampista dunque ha ammesso le sue responsabilità e ora bisogna capire quali saranno le conseguenze.

La “Gazzetta dello Sport” spiega che per Fagioli la squalifica potrebbe arrivare in tempi brevi, vista la sua collaborazione. Si ipotizza che si possa arrivare ad un patteggiamento già nella prossima settimana. Questo porterebbe ad una notevole riduzione della sanzione. La violazione dell’articolo 24 porterebbe ad uno stop di almeno tre anni, ma con il patteggiamento la sanzione sarebbe dimezzata. Senza contare altri eventuali “sconti” per le attenuanti. E’ chiaro che la sua squalifica complicherebbe e non poco i piani della Juventus, che in poche settimane si ritroverebbe senza due alternative in quella zona del campo. Con la necessità, di fatto, di investire in mediana nella prossima sessione di calciomercato.