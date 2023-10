Recuperano tre big: giocheranno Milan-Juventus

Recuperano tre big, Pioli sorride: i tre hanno recuperato e potrebbero far parte dei convocati domenica prossima.

Se la Juve ha realmente intenzione di tornare a sognare in grande non potrà permettersi di fallire i big match come quello in programma domenica prossima a San Siro.

I bianconeri faranno visita al Milan. Che, per ora, guarda tutti dall’alto verso il basso grazie ai 21 punti conquistati nelle prime 8 giornate di campionato. La squadra di Stefano Pioli ha sì perso malamente il derby con l’Inter, ma si è risollevata quasi subito, vincendo le restanti sei partite. Rispetto alle altre dirette concorrenti per lo scudetto finora è stata la più continua, nonostante abbia dovuto affrontare due sfide cruciali in Champions League contro avversari di livello come Borussia Dortmund e Newcastle (con entrambe ha pareggiato 0-0). Un importante esame di maturità, insomma, per una Juventus convalescente, che sembra aver superato il primo periodo complicato della stagione. Gli uomini di Massimiliano Allegri non hanno più perso dopo la sconfitta con il Sassuolo, battendo il Lecce allo Stadium, pareggiando a Bergamo ed aggiudicandosi il derby col Toro.

Recuperano tre big, il Milan ritrova Kalulu, Krunic e Loftus-Cheek

Manca ancora una settimana alla gara di San Siro, ma il tecnico livornese è già focalizzato sul big match con la sua vecchia squadra, che potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Allegri si augura di recuperare sia Dusan Vlahovic che Federico Chiesa, entrambi assenti nella stracittadina con i granata. L’attaccante serbo ha rinunciato alla nazionale ed è rimasto alla Continassa per guarire dalla lombalgia, mentre l’azzurro ieri ha lasciato Coverciano perché non aveva smaltito l’ultimo infortunio. Non è scontata, insomma, la sua presenza con il Milan domenica sera. Buone notizie invece per Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’allenatore rossonero potrebbe riavere a disposizione per la Juventus ben tre giocator. Si tratta di Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek.