Giuntoli brucia Marotta: ha scelto la Juventus

Giuntoli brucia Marotta nella corsa al parametro zero. Lui preferisce il bianconero della Juventus. Ecco quello che potrebbe succedere

La situazione sembra essere abbastanza delineata. Almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Con un ribaltone importante. Giuntoli infatti, direttore dell’area sportiva della Juventus, avrebbe bruciato Marotta – ad dell’Inter – nella corsa al parametro zero.

Con le difficoltà economiche che i due club hanno, è abbastanza normale pensare che si puntino soprattutto quei giocatori che vanno in scadenza e che nella prossima stagione si potrebbero muovere a parametro zero. E uno di questi è un giocatore del Real Madrid che sembra aver deciso di non rinnovare il proprio contratto.

Giuntoli brucia Marotta, Vazquez vuole la Juve

Lucas Vazquez è un elemento duttile – che può giocare sia come esterno che in mezzo – che sia la Juventus che l’Inter hanno messo nel mirino. Per un certo periodo di è pensato che Marotta fosse in vantaggio, ma adesso le cose sono state ribaltate da quella che sembra la volontà del giocatore che, essendo libero di trovarsi un nuovo club, preferirebbe vestire la casacca bianconera.

Una presa di posizione che, è evidente, mette in largo vantaggio la Juve rispetto ai rivali in Serie A. Un colpo a parametro zero di quelli importanti, un giocatore esperto che ha ancora molto da dire e che potrebbe quindi farlo con i colori bianconeri addosso. Una situazione da monitorare nelle prossime settimane ma soprattutto nei prossimi mesi. A gennaio infatti l’esterno potrebbe già trovare un accordo col il club del futuro.