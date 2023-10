Infortunio Chiesa e fiato sospeso Juventus: “Lo ha chiesto di nuovo”

La Juventus vive una domenica senza impegni in calendario ma con la testa è già proiettata al prossimo impegno.

Non ci sono dubbi, quella contro il Milan sarà una partita chiave per poter capire le ambizioni del gruppo di Massimiliano Allegri. Chiamato ad una grande prova e alla conquista dei tre punti per alimentare il sogno della tifoseria di conquistare lo scudetto.

Allegri più volte ha ribadito che il traguardo principale del club sarà quello di riuscire a strappare il pass per la prossima Champions League. Ma è chiaro che se la Juventus si troverà in condizioni di poter lottare per il titolo non si tirerà indietro. Molto dipenderà anche da quel che si riuscirà a fare in sede di calciomercato nel prossimo mese di gennaio.

Juventus, Chiesa ha chiesto nuovi esami: è in forte dubbio

Mentre si avvicina però il giorno di questa sfida molto importante, anche se manca di fatto una settimana, mister Allegri deve già valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori. Con la speranza che non ci siano altri infortunati nelle sfide delle nazionali.

⚠️🗣️”Su #Danilo filtra pessimismo. Non filtra troppo ottimismo neanche su #Chiesa anche se aspetterei Martedì/Mercoledì, magari con 2 allenamenti ben fatti vediamo. Il calciatore ha preteso un ulteriore controllo medico. Non c’é lesione ma fastidio.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) October 14, 2023

Danilo è malconcio dopo l’infortunio subito con il Brasile. E come ha spiegato il giornalista Momblano a “Juventibus” c’è pessimismo sulle sue condizioni. Molto complicato, se non impossibile, che possa farcela per il Milan. Si scaldano le alternative, tra cui Huijsen. Anche Chiesa non è al meglio, dovrà fare altri controlli medici su sua richiesta, anche se non ha alcuna lesione ma solo fastidi. Per capire se l’attaccante sarà in campo bisognerà attendere i prossimi giorni, ma anche per lui non c’è ottimismo.