Sancho alla Juventus: svelata la formula dell’affare, sprint a sorpresa

Calciomercato Juventus, occasione a gennaio per Giuntoli annusa il grande colpo. Ecco la formula dell’operazione

Il colpo a gennaio. In attacco. Un’occasione che uno come Cristiano Giuntoli non può farsi scappare. La Juventus ha in mente di prendere Berardi – si parla appunto di un assalto nella prossima finestra – ma non perde di vista quella che potrebbe essere una pista diversa dall’esterno azzurro. Un colpo in prestito, con una parte dell’ingaggio, almeno così si vocifera, che potrebbe essere pagata dal club di appartenenza.

Secondo le informazioni riportate da calciomercatonews.com infatti, la società bianconera sarebbe sulle tracce di Sancho, esterno offensivo del Manchester United che ha dei problemi con Ten Hag e che quindi al momento è totalmente fuori dal progetto tecnico dei Red Devils. La partenza a gennaio, se le cose dovessero rimanere in questo modo e di segnali opposti non ne sono arrivati, appare quasi certa. E la Juve ci starebbe pensando.

Calciomercato Juventus, il Barcellona molla Sancho

In tutto questo però c’è da segnalare non solo l’interesse della Roma – Sancho infatti è stato accostato alla squadra di Mourinho – ma anche quello del Barcellona che, però, secondo le informazioni che sono state riportate da Sport.es non ha intenzione di fare un’offerta a gennaio.

Insomma, l’occasione c’è e la Juve potrebbe anche decidere di sfruttarla soprattutto se vedesse l’impossibilità di arrivare a quello che, senza dubbio, come spiegato anche prima, è il primo obiettivo di Giuntoli e che porta il nome di Mimmo Berardi.