Calciomercato Juventus, firma “dimezzata”: accordo imminente

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero pronti a riaccoglierlo: la formula è quella del prestito secco fino a giugno.

Max Allegri è preoccupato. Dopo aver perso Paul Pogba, che prima della sospensione per la vicenda doping stava lentamente ritrovando forma fisica e minuti, dovrà presto rinunciare pure ad uno dei suoi pupilli, Nicolò Fagioli, coinvolto nello scandalo scommesse.

Il giovane centrocampista della Juve si è autodenunciato e sta già collaborando con gli inquirenti allo scopo di ottenere un’importante riduzione sulla squalifica che quasi certamente dovrà scontare. Tuttavia, è assai probabile che il giocatore possa aver già terminato la stagione. Soprattutto se, come scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dovrà restare lontano dai campi da gioco per 10 mesi. Si accorcia sempre di più, dunque, la coperta in un centrocampo già povero di alternative. È quasi scontato che il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli dovrà inventarsi qualcosa a gennaio. Niente fuochi d’artificio (leggasi Berardi, già avvicinato in estate) ma delle soluzioni low cost che andranno a colmare quei buchi che si sono aperti nell’organico bianconero.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi ipotesi concreta

Il tecnico livornese, oltre che in mezzo, ha chiesto qualche alternativa anche sulle fasce, in modo tale da poter di nuovo riportare lo statunitense Weston McKennie – ultimamente improvvisato esterno – al centro.

Da qualche giorno circola il nome di Federico Bernardeschi. Uno dei più classici “cavalli di ritorno” a cui la Juventus non direbbe di no a prescindere. L’ex esterno bianconero aveva lasciato Torino nell’estate 2022. Scaduto il contratto, aveva preso un aereo per Toronto, desideroso di iniziare una nuova avventura professionale in MLS con il club canadese. Dopo un inizio positivo, le cose non stanno andando benissimo: la squadra non ha ottenuto i risultati sperati e lo scorso maggio Bernardeschi è finito addirittura fuori rosa. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini di TMW, l’ipotesi di un ritorno del calciatore originario di Carrara alla Juventus è concreta. La formula è quella di un prestito secco fino a giugno, coi bianconeri che pagherebbero il suo ingaggio, per sei mesi, da 2,5 milioni di euro.