Calciomercato Juventus, cambia tutto: “Voglio rimanere”

È sempre il calciomercato uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi della Juventus anche in questo periodo dell’anno.

Il campionato di serie A è fermo per gli impegni delle varie nazionali e nel corso degli ultimi giorni non sono certo mancati gli argomenti di discussione legati al mondo del calcio. Tuttavia si guarda sempre avanti e il calciomercato di gennaio è ormai già nel mirino dei club.

La finestra dei trasferimenti invernali sarà l’occasione per la Juventus e per tutte le altre squadre per riuscire a compiere degli acquisti per rinforzare la propria rosa. I bianconeri hanno la necessità di avere anche numericamente delle nuove alternative in mezzo al campo. Ma il direttore sportivo Giuntoli dovrà farsi trovare pronto qualora arrivassero delle occasioni golose per rinforzare anche altre zone del campo. Anche in difesa del resto La Juve ha bisogno di innesti pronti a diventare le colonne della retroguardia per Allegri.

Juventus, Lindelof vuole rimanere al Manchester United: c’è l’opzione

Nel corso dei prossimi mesi dunque fari puntati ovunque per i bianconeri. Si guarderà con la solita attenzione alla lista dei futuri parametri zero, quei calciatori che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Tanti big sono in scadenza a giugno 2024.

Tra questi c’è anche il difensore Victor Lindelof, svedese che milita con la maglia del Manchester United. Si avvicina alla scadenza ma ai media del suo paese ha rivelato come ci sia una clausola di rinnovo del suo contratto con i Red Devils. “Ho un anno opzionale con una scadenza, precisamente non la so ma è molto probabile che sarà attivata. Io voglio rimanere, sono al mio settimo anno con il club e mi trovo molto bene”. Parole che sembrano allontanare definitivamente la possibilità che il calciatore possa arrivare in futuro in Italia.