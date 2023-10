Chiesa-Danilo, è corsa contro il tempo: le ultime in vista di Milan-Juve

Chiesa-Danilo, Massimiliano Allegri incrocia le dita: per il difensore brasiliano si attende l’esito degli esami.

Ultimi giorni di impegni per le rappresentative nazionali. Poi ricomincerà un nuovo tour de force fino alla successiva pausa di metà novembre. La Juve in questi giorni è intenta a preparare l’atteso big match di domenica prossima con il Milan, pur dovendo fare a meno di diversi giocatori che al momento sono impegnati con le rispettive selezioni.

Federico Chiesa, convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti malgrado i problemi muscolari che l’avevano costretto a saltare il derby con il Torino, ha già fatto ritorno alla Continassa. Il selezionatore azzurro sperava di poter contare su di lui almeno nella sfida di domani sera contro l’Inghilterra a Wembley, ma l’attaccante bianconero non ha recuperato, lasciando in anticipo Coverciano. Gli esami strumentali hanno escluso eventuali lesioni alla coscia ma l’ex Fiorentina avvertirebbe ancora dolore. La sua presenza a San Siro, insomma, resta in dubbio. Massimiliano Allegri però non perde la speranza e si augura di averlo a disposizione insieme a Dusan Vlahovic, anche lui assente nella stracittadina del capoluogo piemontese.

Chiesa-Danilo, l’attaccante resta in dubbio per San Siro

Il centravanti è alle prese con una fastidiosa lombalgia. Ed ha deciso di non rispondere alla convocazione del commissario tecnico della Serbia per restare a Torino e curarsi.

Nel caso in cui Vlahovic non dovesse farcela Allegri al suo posto riproporrà Moise Kean, che aveva risposto presente con il Torino ed è reduce da una prestazione positiva con la nazionale (Spalletti l’ha schierato titolare con Malta). Ma non è solo l’attacco l’unica fonte di preoccupazione per il tecnico bianconero. In nazionale si è fatto male anche capitan Danilo, fermatosi per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Il difensore brasiliano si sottoporrà a degli esami per capire quanto dovrà stare fermo. Improbabile, in ogni caso, che riesca a recuperare per la sfida del “Meazza” con la squadra di Pioli.