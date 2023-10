Nuovo svincolato alla Juventus: la decisione è stata presa

Calciomercato Juventus, le indisponibilità di Fagioli e Pogba mettono i bianconeri spalle al muro. Decisione sullo svincolato già arrivata

In mezzo al campo per la Juventus è emergenza. Vera. Perché già il reparto era quello che forse avrebbe avuto bisogno di un innesto, adesso si trova con due pedine in meno, qualora anche Fagioli dovesse essere squalificato e questa cosa sembra scontata.

C’è anche Pogba che è fermo per via della positività al test antidoping confermato poi dalle controanalisi. E quindi Massimiliano Allegri si trova con un reparto toccato da quelli che sono i problemi che vanno extra campo. Si è parlato inoltre anche di qualche possibile innesto tra gli svincolati, ma a quanto pare, almeno secondo le informazioni che sono state riportate da Orazio Accomando di Dazn, la società bianconera sotto questo aspetto avrebbe già preso una decisione.

Calciomercato Juventus, innesti solo a gennaio

“La Juventus non pescherà dal mercato degli svincolati, anche in caso di squalifica di Fagioli, oltre a quella di Pogba. Più probabile un intervento a gennaio, quando la situazione sarà più chiara e Giuntoli e Manna avranno possibilità di intervenire su giocatori pronti dopo la prima parte di stagione”.

In poche parole nessun innesto immediato, ma per questi due mesi e mezzo si andrà avanti con gli uomini che sono già in rosa. Poi magari a gennaio qualcuno arriverà, e si è parlato anche di Federico Bernardeschi in questi ultimi giorni. Ma i tifosi sono divisi, anzi c’è da dire che tastando il polso sui social sono molti quelli che lo vedrebbero solamente come “una minestra riscaldata”. E quindi sarebbe meglio puntare su altri elementi.