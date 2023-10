Fagioli, l’accusa di Corona alla Juventus: “Lo sapevano tutti”

Sono giorni decisamente caldi per la Juventus, anche se nell’ultimo weekend i bianconeri di Allegri non sono scesi in campo.

Nel corso della pausa del campionato di serie A è esploso il “caso scommesse”, che vede coinvolto il centrocampista bianconero Fagioli. Che ha patteggiato, notizia del pomeriggio, con la Procura Figc in modo da avere una sanzione ridotta rispetto a quella prevista, ovvero almeno tre anni.

La squalifica di sette mesi non è tardata ad arrivare e ha tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo da parte del centrocampista. Non è dunque un periodo d’oro per la Juventus, che già in questa prima parte della stagione aveva dovuto affrontare la vicenda Pogba, trovato positivo ad un controllo antidoping. Ad ogni modo per i bianconeri è tempo di guardare avanti, anche se questo “caso scommesse” è destinato a far parlare ancora per diverse settimane.

Corona: “Fagioli veramente malato di ludopatia”

Fabrizio Corona, ospite ad “Avanti Popolo” su Raitre ha parlato proprio di questa vicenda legata al centrocampista bianconero. “Fagioli è un caso a parte rispetto a tutti gli altri e sono contento che abbia patteggiato. E’ un caso drammatico, è veramente malato di ludopatia, è stato sempre malato di scommesse tant’è che si è indebitato di un milione di euro in tre mesi”.

“Quando io ho pubblicato la notizia su Fagioli il primo agosto la Juventus non lo ha convocato per la tournee in America per cercare di recuperarlo. Non è vero che la Juventus va subito alla Figc, ci va soltanto 10-15 giorni dopo” ha detto ancora Corona. Che nel corso della trasmissione ha poi parlato anche di altri calciatori, come ad esempio l’ex romanista Zaniolo, e ha ricostruito passo dopo passo la sua inchiesta.