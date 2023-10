Mondo del calcio, nuovo putiferio: scattano gli arresti

Mondo del calcio, c’è un nuovo putiferio e in questo caso scattano anche gli arresti. Ecco quello che è successo

Uno scandalo dietro l’altro. Stavolta di mezzo ci va il campionato francese. Secondo le informazioni che infatti sono state riportate da Actu17, la polizia giudiziaria di Nizza e del “e del Servizio Centrale delle Corse e dei Giochi (SCCJ), con sede a Nanterre, sono stati schierati la mattina di martedì 17 ottobre, in tutta la Francia per effettuare arresti diversi consulenti sportivi e agenti di giocatori”.

Uno di questi sarebbe il figlio adottivo di Galtier, ex allenatore del Psg, che sarebbe stato preso in custodia insieme ad altri cinque sospetti. Viene sospettato”di aver lavorato come agente senza essere in possesso di licenza. Diversi calciatori, tra cui l’attaccante dell’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette, dovrebbero essere ascoltati come testimoni” si legge. Insomma, una notizia che in Francia ha fatto molto scalpore visto che di mezzo ci sarebbero anche diversi calciatori coinvolti. Non solo in Italia, quindi, con il calcioscommesse, ma anche questa nuova notizia che scuote il mondo del pallone. Una delle pause per le nazionali più assurde della storia.