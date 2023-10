“Partite truccate”: Scommessopoli, tabula rasa della Procura. Il primo “verdetto”

“Partite truccate”, gli investigatori stanno setacciando tablet, smartphone e pc dei calciatori indagati: ecco le ultime novità.

Gli investigatori, ormai da giorni, sono al lavoro per trovare eventuali chat o possibili tracce lasciate durante la navigazione online dai calciatori finiti sotto indagine.

Stanno letteralmente passando al setaccio smartphone, tablet e pc appartenenti ai vari Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo, i tre giocatori implicati nella vicenda “Scommessopoli” ai quali è stato notificato l’avviso di garanzia dalla Procura di Torino. Una lista che presto potrebbe allungarsi. Fabrizio Corona, l’ex fotografo che ha di fatto contribuito a scoperchiare questo scandalo, stasera farà altri nomi durante il programma di Nunzia De Girolamo su Rai3 alle 21:20. Il re del gossip qualche giorno fa aveva citato anche il giovane calciatore della Roma, Nicola Zalewski, che per ora però non risulta tra gli indagati. In tanti si stanno chiedendo chi possa essere la fonte di Corona. Curiosità soddisfatta solamente in parte dal diretto interessato. “Si tratta dello zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli – ha detto – Mario è un mio amico, è venuto tante volte qui da me, era scioccato dalle prove che gli ho dato. Lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca”.

“Partite truccate”, la Procura finora non ha trovato alcun indizio

C’è poi l’aspetto legato alle possibili alterazioni di risultati delle partite da parte dei giocatori che scommettevano. Per adesso, come spiega l’edizione odierna del Corriere della Sera, la Procura torinese non avrebbe trovato alcun indizio a riguardo.

La Procura di Torino indaga a 360 gradi ma al momento non ha trovato indizi o conferme di alterazioni di risultati di partite a causa delle #scommesse dei calciatori coinvolti (#CorSera) pic.twitter.com/7cgvZwfq2D — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 17, 2023

Il noto quotidiano parla pure della squalifica che presto colpirà Nicolò Fagioli. Per il giovane centrocampista, secondo il Corsera, il verdetto è in arrivo già in questa settimana. Più cauta invece la Gazzetta dello Sport, secondo la quale ci sarebbe ancora qualche passaggio da compiere. Si registra una vera e propria svolta, ad ogni modo, nella trattativa per il patteggiamento tra i legali del calciatore e la Procura federale.