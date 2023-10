Vlahovic al Real Madrid, la formula dell’affare: cifre oltre ogni limite

By

Vlahovic al Real Madrid, dalla Spagna non si spengono le voci di un possibile addio di Dusan nei prossimi mesi. Le cifre sono da capogiro

Già la scorsa estate il futuro di Vlahovic sembrava essere lontano dalla Juventus. Una situazione che invece, e per fortuna, non si è concretizzata con l’attaccante serbo che è rimasto a Torino iniziando molto bene la sua stagione. Segnando con regolarità.

Ma dalla Spagna non si placano le voci per quello che potrebbe essere un addio anticipato. Sull’attaccante infatti oltre il Real Madrid – che potrebbe investire molti soldi – ci sarebbero anche Chelsea e Arsenal, con queste ultime due squadre che a quanto pare sarebbero pronte anche a mettere sul piatto la bellezza di 80milioni di euro nel prossimo mese di gennaio. Una cifra che anche il Real potrebbe decidere di pareggiare. Ma non basta.

Vlahovic al Real Madrid, la Juve alza la posta

Secondo le informazioni che sono state riportate da todofichajes.com, la Juventus non si accontenterebbe più, visto anche l’ottimo avvio di stagione, degli 80milioni di euro che forse sarebbero potuti bastare nei mesi scorsi. Ne servono 100, cifra tonda. Una somma incredibile, da capogiro, che però vedendo i prezzi che girano in Europa non farebbe nessuna piega. Anzi, visto il valore del giocatore e l’età sarebbe la minima.

Rimane il fatto che Dusan è ancora – ma questa non si potrebbe nemmeno contare come una novità – nel mirino delle migliori squadre europee che potrebbero tentare un assalto già nei prossimi mesi senza dover aspettare nemmeno l’estate del 2024. Vedremo quello che succederà. E vedremo se la Juventus davanti a tutti questi soldi avrà la forza di resistere.