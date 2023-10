Conte al posto di Allegri, fulmine a ciel sereno: ha già trovato l’accordo

Adesso c’è la possibilità di vederlo nuovamente su una panchina di Serie A: tutti i dettagli sulla questione Conte.

L’AS Roma sta guardando al futuro e si prepara a un nuovo ciclo senza José Mourinho come allenatore. Il contratto del tecnico portoghese scadrà il 30 giugno 2024, ma sembra che non ci sia alcuna intenzione da parte del club di incontrarsi per il rinnovo del contratto.

José Mourinho, noto come “The Special One”, ha esposto chiaramente la sua ambizione di allenare una grande squadra e aspetterà l’opportunità giusta dopo aver accumulato un ricco palmarès a livello di club. Questo ha alimentato le speculazioni sul suo futuro, ma una cosa sembra certa: Mourinho non resterà alla Roma oltre la scadenza del suo contratto attuale.

Cambio ai vertici della Roma: Conte al posto di Mourinho

Mentre il futuro di José Mourinho rimane avvolto nel mistero, la Roma ha già pianificato il suo successore, e si tratta di un nome altamente rispettato nel mondo del calcio: Antonio Conte. L’ex calciatore e allenatore di Juventus e Inter approderà, probabilmente, nella Capitale Italiana, dopo trattative avviate in due occasioni precedenti. La trattativa verbale tra il club e Conte è ormai conclusa, quindi il suo arrivo sembra inevitabile, così scrivono dal portale ‘Fichajes’.

Antonio Conte è un allenatore di grande successo, noto per la sua mentalità vincente e il suo approccio tattico impeccabile. Ha guidato la Juventus a tre titoli di Serie A consecutivi e ha recentemente portato l’Inter a vincere il campionato italiano, mettendo fine a un digiuno di 11 anni per il club nerazzurro. La sua esperienza e il suo palmares fanno di lui una scelta eccellente per la Roma mentre il club mira a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Staremo a vedere se questa operazione verrà confermate per vie ufficiali.