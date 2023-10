Dalla Juventus alla Roma: maxi ‘scippo’ da 25 milioni di euro

Calciomercato Juventus, adesso ci sarebbero anche i giallorossi sull’obiettivo bianconero: tutti i dettagli dell’operazione.

L’Atalanta è diventata nota per la sua abilità nel coltivare giovani talenti, e uno dei gioielli attuali del club è il portiere classe 2000, Marco Carnesecchi. Tuttavia, sembra che la Juventus non sia l’unica grande squadra di Serie A a seguire con attenzione i progressi di Carnesecchi, poiché la Roma si è ora unita alla corsa per il giovane portiere.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica,” la Roma avrebbe messo nel mirino il portiere, e la sua firma sarebbe diventata un obiettivo di mercato per il club giallorosso. L’Atalanta, conscia del potenziale del suo giovane portiere, valuterebbe il suo cartellino a non meno di 25 milioni di euro, il che riflette l’importanza che Carnesecchi ha acquisito nel panorama calcistico italiano.

Carnesecchi obiettivo delle big di Serie A: c’è anche la Roma

La notizia dell’interesse della Roma per Carnesecchi fa luce su una delle caratteristiche distintive del calciomercato italiano: la continua ricerca di giovani talenti che possano contribuire al successo a lungo termine delle squadre. Marco Carnesecchi, con le sue qualità e il suo potenziale, sembra essere esattamente il tipo di giocatore che attrae l’attenzione delle squadre di vertice in Italia. Le prossime settimane promettono di essere cruciali per il futuro di Carnesecchi, poiché le trattative potrebbero evolversi e stabilire il destino del giovane portiere. Il suo impegno e la sua crescita nell’Atalanta non sono passati inosservati, e ora è al centro di un’interessante sfida tra club di Serie A per acquisirne i servizi.

Mentre i dettagli della trattativa devono ancora emergere, è chiaro che Carnesecchi è destinato a diventare uno dei protagonisti del calcio italiano nei prossimi anni. La sua abilità tra i pali e il suo potenziale lo rendono un asset prezioso per qualsiasi squadra che riesca a garantirne la firma. Resta da vedere se la Roma o altre squadre, come la Juventus che è sempre interessata, saranno in grado di convincere l’Atalanta a lasciar andare questo giovane talento nel prossimo mercato.