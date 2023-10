Juventus, cambia tutto: affare saltato

Calciomercato Juventus, fonti interne definiscono impossibile l’operazione. Potrebbe, dunque, saltare definitivamente.

Nelle ultime settimane, circolavano voci riguardo a un possibile ritorno di Federico Bernardeschi alla Juventus durante la sessione di mercato di gennaio. Tuttavia, fonti vicine al club torinese hanno definito questa possibilità “impossibile” e hanno gettato acqua fredda su tali speculazioni.

Bernardeschi, che ha trascorso gli ultimi anni al Toronto, è stato oggetto di interesse da parte dei tifosi della Juventus e dei media sportivi, che si chiedevano se il suo ritorno a Torino fosse all’orizzonte. Tuttavia, sembra che ci siano ostacoli per un ritorno del calciatore alla sua ex squadra.

Bernardeschi di nuovo bianconero: operazione saltata

L’idea di riportare Bernardeschi nel roster ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi. Il giocatore, che era stato precedentemente ceduto al Toronto, è ben noto ai tifosi juventini per le sue abilità tecniche e versatilità in campo ma soprattutto è un ‘fedelissimo’ di Massimiliano Allegri che lo poterebbe, dunque, utilizzare nuovamente come jolly.

Tuttavia, al momento, non ci sono stati contatti diretti tra il club e il giocatore per discutere un possibile ritorno. La volontà della dirigenza juventina sarà determinante in questa eventualità. Dovranno valutare se un ritorno di Bernardeschi possa contribuire al progetto sportivo attuale e se ci sono le risorse finanziarie necessarie per concretizzare l’operazione. L’aspetto finanziario potrebbe rappresentare uno degli ostacoli principali, ciononostante, nel mondo del calcio, nulla è impossibile, e le trattative possono evolversi rapidamente. Il futuro di Federico Bernardeschi e il suo possibile ritorno alla Juventus sono da tenere d’occhio nei prossimi giorni e settimane. Gli appassionati juventini seguiranno con interesse gli sviluppi e spereranno che questo sogno di ritorno si trasformi in realtà ma per il momento, questa opzione, appare tuttaltro che probabile. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito.