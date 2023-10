Idillio finito con l’allenatore: l’Inter lo ‘scippa’ alla Juve

I tifosi della Juventus sperano che nella prossima sessione di mercato possono arrivare dei volti nuovi per rinforzare l’organico di Allegri.

I pensieri della dirigenza bianconera sono dunque già rivolti al prossimo mese di gennaio, quando arriveranno ufficialmente le trattative. La missione del direttore sportivo Giuntoli sarà quella di riuscire a trovare le pedine adatte per rendere la squadra sempre più competitiva nel campionato di serie A.

In questa stagione infatti la Juventus non sarà impegnata in nessuna competizione europea è dunque potrà concentrarsi esclusivamente sul torneo italiano nel tentativo di portare a casa lo scudetto. Sarebbe senz’altro una grande soddisfazione da regalare alla propria tifoseria. Dopo la sosta per gli impegni della nazionale il cammino della formazione di Massimiliano Allegri ricomincerà con una partita molto complicata contro il Milan. Un vero e proprio scontro diretto che mette in palio dei punti preziosi per l’ambita zona Champions League.

Juventus, duello in vista per Lucas Vazquez

Tornando al discorso calciomercato, a gennaio difficilmente i club faranno dei grandi investimenti. Si cercherà di cogliere qualche occasione low cost che potrebbe esserci e magari si inizieranno a mettere le basi sulle trattative per l’estate. Con uno sguardo sempre rivolto ai futuri parametri zero.

Chi è in scadenza a giugno potrebbe anche anticipare il trasferimento, perché consentirebbe al club che vende di recuperare anche una piccola somma e risparmiare sugli ingaggi. La Juventus segue con attenzione Lucas Vazquez del Real Madrid, che con Ancelotti gioca molto. Questo scrive “El Nacional.cat”. L’esterno sa coprire più ruoli sulla corsia destra e anche l’Inter lo starebbe cercando, anzi sarebbe in pole position. Con il Real pronto a cederlo, anche perché Florentino Perez ha già il sostituto in casa, ovvero il talentino della cantera Vinicius Tobias. Che sarà riscattato per una cifra di 10 milioni di euro dallo Shakhtar.