Annuncio di mercato prima di Milan-Juventus: andrà in uno dei due club

Guardare avanti è indispensabile per la Juventus che vuole programmare il suo futuro nel migliore dei modi.

La squadra bianconera attende il termine degli impegni delle varie nazionali per allenarsi a ranghi completi. Tanti calciatori infatti in questi giorni sono assenti da Torino e la speranza di Allegri è di riaverli in buone condizioni per le sfide che ci sono in calendario.

Molto importante sarà la prossima per la Juventus, un vero scontro diretto per la zona Champions League sarà quello contro il Milan di Pioli. Partita che mette in palio punti d’oro, anche se non sarà affatto decisiva. C’è ancora tanta strada da fare nel corso di questa stagione. Per i bianconeri sarà cruciale anche la prossima sessione di calciomercato. Nella quale il direttore sportivo Giuntoli potrebbe mettere a segno qualche colpo per infoltire una rosa che sembra avere la necessità di qualche volto specie in mezzo al campo.

Juventus, Bence Dardai tra i giovani osservati con attenzione

La Juve, e non certo da oggi, osserva con particolare attenzione i talenti sparsi in giro per il mondo. Investire sulla linea verde è doveroso e del resto Allegri sta lanciando diversi ragazzi nel corso delle ultime due stagioni. Logico pensare che Giuntoli guardi con attenzione a giovani campioni, magari da prendere senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

Il sito “Nemzeti Sport” in Ungheria rivela una possibile trattativa futura che riguarderebbe anche la Juventus. I bianconeri sono interessati, così come anche il Milan, ad un giovanissimo talento classe 2006. Si tratta di Bence Dardai, centrocampista che milita con l’Hertha Berlino. Il figlio di Pal Dardai è osservato anche dal Borussia Moenchengladbach. Fa gola che possa essere ingaggiato per la prossima stagione a parametro zero. L’Hertha dal canto suo sta cercando di rinnovare il contratto per blindarlo, ma non sarà affatto semplice.