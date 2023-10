Niente Bernardeschi, la Juve chiude un altro ritorno: ecco la doppia apertura

Niente Bernardeschi, la trattativa per l’attuale esterno del Toronto Fc stenta a decollare: l’ultima idea di Giuntoli.

Gli ultimi rumors parlano di una Juventus pronta a scatenarsi nella finestra invernale dei trasferimenti, quella di gennaio. Il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, del resto, non può starsene con le mani in mano com’è avvenuto la scorsa estate: la sospensione di Paul Pogba e la squalifica di Nicolò Fagioli, obbligano la Signora a tornare sul mercato. Servono innesti a centrocampo ma anche sulle fasce.

Per quanto riguarda quest’ultima zona di campo, ormai da giorni si continua a fare il nome di Federico Bernardeschi. L’ex centrocampista della Juventus nell’estate 2022, una volta scaduto il contratto che lo legava al club di via Druento, decise di fare i bagagli ed accettare l’offerta del Toronto, destinazione esotica (calcisticamente parlando) ma interessante per un calciatore che a Torino sembrava non avesse più niente da dare. Ma, dopo un inizio positivo, le cose si sono complicate, soprattutto a causa del rendimento deludente della squadra canadese, che nel frattempo aveva arruolato anche l’ex Napoli Lorenzo Insigne.

Niente Bernardeschi, Longo: “La Juve potrebbe anticipare il rientro di Soulé”

Bernardeschi, dopo essere finito addirittura fuori rosa lo scorso maggio per via dei contrasti con l’ex allenatore, potrebbe anche decidere di tornare in Italia.

E la Juventus, che sugli esterni è a caccia di una soluzione low cost, sta pensando anche a lui. Ieri c’è stato addirittura un incontro di mercato tra gli intermediari bianconeri e l’agente del calciatore, Beppe Bozzo. La fumata, tuttavia, è stata di un grigio scuro tendente al nero: per ora non ci sono le condizioni per un eventuale ritorno di Bernardeschi. Ecco perché a Giuntoli è balenata improvvisamente un’idea, secondo Daniele Longo, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus. “La Juve sta pensando di anticipare il rientro di Matias Soulé dal prestito al Frosinone”, ha detto il giornalista.