Rivelazione choc in diretta: “La Juventus prenderà lui”

Rivelazione choc in diretta, i bianconeri a gennaio dovranno tornare sul mercato: ecco chi sta puntando Giuntoli.

Domenica la Juventus sarà costretta ad affrontare il Milan a San Siro con una formazione nuovamente rimaneggiata. Massimiliano Allegri si augura di recuperare almeno Dusan Vlahovic, assente contro il Torino a causa della lombalgia. Il centravanti serbo ha deciso di saltare gli impegni con la sua nazionale, restando alla Continassa a curarsi.

Le ultime notizie che giungono dal quartier generale bianconero fanno ben sperare. Davanti insieme ad Arek Milik, certo di una maglia da titolare, potrebbe esserci l’ex attaccante della Fiorentina. Nel caso in cui dovesse avvertire ancora dolore, toccherà a Moise Kean partire dal 1′. Niente da fare, invece, per Federico Chiesa: il commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti l’aveva convocato ugualmente, sperando che potesse recuperare già a Coverciano ma era solo un’illusione. Chiesa è tornato in fretta e in furia alla Continassa e sarà molto difficile vederlo in campo contro i rossoneri di Stefano Pioli. Allegri spera di poterlo utilizzare quantomeno nella ripresa.

Rivelazione choc in diretta, per gennaio la Juve pensa a Samardzic e Fabian Ruiz

La coperta, ad ogni modo, è molto corta anche a centrocampo. La squalifica, già ufficiale da qualche minuto, di Nicolò Fagioli, implicato nella vicenda delle scommesse ha ulteriormente impoverito il reparto.

Contro il Milan Allegri ha gli uomini contati. McKennie dovrebbe ricoprire di nuovo il ruolo di esterno destro, mentre di fianco a Locatelli agiranno Rabiot e Miretti, quest’ultimo reduce da una prestazione non irresistibile nel derby. Campanelli d’allarme, insomma, che il diesse Cristiano Giuntoli non può permettersi di trascurare. La Juventus a gennaio dovrà giocoforza tornare sul mercato. Il primo indiziato, secondo il giornalista Daniele Longo – intervenuto durante l’ultima diretta di Juventibus – è Lazar Samardzic dell’Udinese. L’alternativa al serbo è l’ex napoletano Fabian Ruiz, che oggi fatica a trovare spazio al Psg.