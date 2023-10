Calciomercato Juventus, gol e assist a ritmo di samba: colpaccio verdeoro

La Juventus mette gli occhi su un giovane brasiliano della Liga spagnola: Giuntoli esplora il terreno

La Juventus dovrà necessariamente essere assoluta protagonista del calciomercato invernale, alla luce degli ultimi fatti che hanno sconvolto l’ambiente.

Prima il caso di doping che ha coinvolto Paul Pogba, poco dopo il caos legato al calcio scommesse con il coinvolgimento attivo di Nicolò Fagioli. Come se non bastasse, nelle ultime ore Fabrizio Corona ha fatto anche il nome di Federico Gatti, oltre a quelli di Casale della Lazio e El Shaarawy della Roma. I bianconeri si ritrovano in un situazione piuttosto anomala e privi di due giocatori di spessore come Pogba e Fagioli. Soprattutto a centrocampo dovrà arrivare l’intervento concreto di Giuntoli e Manna ma non è l’unico reparto attenzionato. Anche sulle face la società sta lavorando per trovare dei rinforzi di spessore e uno di questi la Juve potrebbe pescarlo dalla Liga.

Juventus, Luiz Henrique nuovo nome nel mirino di Giuntoli

Un nuovo nome che starebbe valutando la Juventus per la corsia di destra è quello di Luiz Henrique, brasiliano classe 2001 del Real Betis.

Come sottolineato da okfichajes.com, il club bianconero avrebbe fatto dei sondaggi esplorativi per l’ala destra, anche se in realtà già in precedenza la dirigenza aveva notato il ragazzo, provando a portarlo a Torino. Luiz Henrique, però, era stato indagato per presunte scommesse, ma successivamente era stato scagionato dalle autorità brasiliane. Adesso potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto per la Juventus, se pur il suo contratto col Betis sia in vigore fino al 2028. Il club spagnolo non esclude una cessione ma la richiesta è di circa 20 milioni di euro. Luiz Henrique farebbe molto comodo ad Allegri, per la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra. L’anno scorso ha collezionato 3 gol e 5 assist tra campionato ed Europa League. Quest’anno non si è ancora sbloccato ma la sua duttilità tattica lo rende un giocatore particolarmente sotto osservazione da parte della Juventus.