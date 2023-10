Diavoleria Milan, addio Juventus: Allegri ‘tradito’ gratis

Il Milan si inserisce nella corsa al difensore e sorprende la Juventus: possibile colpo a parametro zero

Nel caos calcio scommesse è uscito, nelle ultime ore, anche il nome di Federico Gatti. Un altro grattacapo non indifferente per la Juventus che, qualora confermato, porterebbe non pochi problemi a Massimiliano Allegri.

La Juventus ha già perso Paul Pogba per il caso di doping e adesso anche Nicolò Fagioli è finito nello scandalo scommesse, come uno dei primi nomi venuti fuori da Fabrizio Corona. Adesso anche Gatti sarebbe indagato e per questo il reparto difensivo della Juve potrebbe ritrovarsi con l’acqua alla gola. Cristiano Giuntoli ha già una lunga lista per rinforzare la difesa e dalla Liga potrebbe arrivare un cioccolatino solo da scartare.

Juventus, nel mirino Hermoso dell’Atletico: anche il Milan in corsa

La Juventus ha adocchiato anche il classe ’95 spagnolo Mario Hermoso, difensore centrale dell’Atletico Madrid.

Un nome che, però, non piace solo alla squadra di Max Allegri. Infatti il Milan, come sottolineato da calciomercato.it, avrebbe l’intenzione di inserirsi per il difensore dell’Atletico Madrid. L’ex Espanyol è un giocatore importante per il Cholo Simeone ma, alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, non è escluso che possa lasciare Madrid già a gennaio. Hermoso non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto, di conseguenza le opzioni rimarrebbero due per i colchoneros. Quella di perderlo a parametro zero a giugno, o quella di lasciarlo andare a gennaio per incassare almeno una parte della cifra. Alla luce della situazione contrattuale, Cristiano Giuntoli, sempre pronto a fiutare possibili affari, è sulle tracce di Mario Hermoso per rinforzare il reparto difensivo. Anche il Milan, però, è alla ricerca di un rinforzo difensivo e potrebbe complicare notevolmente i piani della Juventus.

Hermoso farebbe comodo sia ad Allegri che a Pioli. Centrale mancino di grande esperienza ma ancora nel pieno della carriera. Abile nel palleggio e nell’impostazione, garantirebbe un’alternativa di altissimo livello a Tomori e Thiaw in rossonero, visti anche gli infortuni di Kjaer e Kalulu; in bianconero, invece, potrebbe anche completare il trio difensivo con Danilo e Bremer.