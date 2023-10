Fulmine a ciel sereno Juve: 60 milioni di euro

Fulmine a ciel sereno Juve, non arrivano buone notizie dalla Francia: il club ha deciso di alzare il tiro. Rischio asta in vista.

La pausa di due settimane per gli impegni delle nazionali si è ormai conclusa. La Juventus è pronta a ripartire e lo farà nell’attesissimo big match con il Milan a San Siro.

Un appuntamento importante ma allo stesso tempo non cruciale, visto che siamo ancora ad ottobre ed il campionato è iniziato solo da otto giornate, ma che ci potrà dire di più sulle reali ambizioni dei bianconeri di Massimiliano Allegri, alle prese con un non semplice lavoro di ricostruzione. L’allenatore toscano, come a Bergamo con l’Atalanta e nel derby con il Torino, dovrà fare a meno di diversi titolari anche contro i rossoneri, a loro volta orfani del portiere Maignan e del terzino sinistro Theo Hernandez. Un big match caratterizzato dunque dalle numerose assenze sia da una parte che dall’altra. Allegri non avrà Federico Chiesa, oltre al difensore Danilo, infortunatosi con la nazionale: ieri l’ex viola si è allenato a parte ed è impensabile che possa partire dall’inizio.

Fulmine a ciel sereno Juve, il Nizza chiede 60 milioni per Thuram

Ma la Juventus ha gli uomini contati anche a centrocampo. Nicolò Fagioli è squalificato per la vicenda delle scommesse, mentre Paul Pogba è sospeso per doping.

Allegri dovrà quindi fare di necessità virtù almeno fino al prossimo gennaio, quando riaprirà il mercato. Una sessione in cui i bianconeri non possono permettersi l’immobilismo della scorsa estate. Cristiano Giuntoli, intanto, pensa anche agli eventuali colpi da mettere a segno nell’estate 2024: non arrivano buone notizie, in tal senso, dalla Francia. Il giornalista Mirko Di Natale, a BianconeraTv, ha parlato di Khephren Thuram, talentuoso centrocampista del Nizza che seguono i bianconeri: “Un mio contatto francese – ha detto – mi ha riferito che le cifre che girano in Italia, relative al calciatore valutato sui 40 milioni, non sono reali. Il Nizza, infatti, in estate ha chiesto 60 milioni per lasciarlo partire”.