Fabian Ruiz-Juventus, rivelazione DAZN: è tutto deciso

Pensare al calciomercato è doveroso per una Juventus che a gennaio dovrà senz’altro intervenire per rinforzare il suo organico.

Viste le lunghe assenze di Pogba e Fagioli in mezzo al campo, la società bianconera per forza di cose dovrà guardare alla prossima sessione invernale di trasferimenti per regalare delle nuove alternative all’allenatore Massimiliano Allegri. Rinforzi magari anche per quanto riguarda il pacchetto arretrato.

Come abbiamo detto più volte questa stagione rappresenta un punto di svolta per una Juventus che vuole cancellare il suo recente passato e puntare alle posizioni che contano. Il sogno dei tifosi bianconeri sarebbe quello di riuscire a festeggiare la vittoria dello scudetto. La concorrenza però è davvero tanta e agguerrita e proprio il prossimo calciomercato potrebbe essere decisivo per spostare gli equilibri. Quel che però sarà fondamentale per la società torinese sarà riuscire a ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League chiudendo tra le prime quattro della graduatoria.

Juventus-Fabian Ruiz è solo Fantacalcio?

Per farlo ci sarà bisogno anche di fare appunto qualche investimento a gennaio, seppur bisogna sempre fare i conti con il bilancio. A centrocampo la Juventus sta seguendo diversi nomi, con Khephren Thuram che al momento pare essere una delle opzioni primarie. Si è parlato anche del possibili colpo Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo conosce bene la serie A, visti i suoi trascorsi con il Napoli. Nel Psg non può essere considerato un titolare fisso e dunque non è da escludere che possa cambiare aria. Tuttavia il giornalista Orazio Accomando di Dazn su Twitter ha bollato l’accostamento alla Juve come “fantacalcio”. Ci sarebbero dunque possibilità vicine allo zero che possa vestire nei prossimi mesi la maglia bianconera. Allo stesso tempo va detto che il mercato è sempre in continua evoluzione e pronto a regalare sorprese.