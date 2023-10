Michela Persico alza il tiro: senza veli sui social ed è subito Basic Instinct

Michela Persico, dopo i bikini e i capi di lingerie ecco che arriva lo scatto senza veli: contatore dei like subito in tilt.

Se dovessimo stilare una classifica delle wag del calcio più amate di tutti i tempi, un posto d’onore spetterebbe senza ombra di dubbio a lei. Sia perché, per quanto scontato possa essere dirlo, è bellissima, e sia perché è riuscita sin dall’inizio ad instaurare un ottimo rapporto con i suoi follower.

Oggi di fan su Instagram ne ha 2 milioni, un numero che la dice lunga sulla sua influenza e su quanto sia stata abile a crearsi una rete così fitta di sostenitori. Un successo senza ombra di dubbio meritatissimo, quello di Michela Persico, che non è solo una wag, ma anche una showgirl e una giornalista sportiva. Nonché attrice, seppur da poco. Già, perché la dolce metà del difensore bianconero Daniele Rugani è proprio di recente sbarcata anche al cinema.

Interpreta Greta in InFiniti di Cristian De Mattheis, un film che è stato presentato a Venezia e che è stato accolto abbastanza positivamente dalla critica. L’esperienza sul grande schermo è piaciuta tantissimo a Michela, che non ha mai disdegnato le nuove sfide. Ma che, anzi, ha sempre adorato mettersi alla prova nei modi più disparati, desiderosa di crescere come persona e come personaggio.

Michela Persico, la campagna è bollente: foto da urlo

Ecco perché ha sempre fatto di tutto un po’ la splendida bionda dalle curve d’oro, mamma di Tommaso dal 2020, che presto potrebbe convolare a nozze con il suo Daniele. Incluso, perché no, posare per shooting e per campagne pubblicitarie, una cosa che le riesce particolarmente bene.

La Persico, inutile girarci attorno, è una donna dalla bellezza assolutamente impareggiabile. Ha un fisico pazzesco ed è proprio per questo motivo che le foto che sono apparse nelle scorse ore sul suo profilo social hanno fatto un po’ di scalpore. L’abbiamo più volte vista in bikini e in lingerie, ma mai senza veli come in questi scatti deliziosi. Ecco spiegato, quindi, perché abbiano fatto così tanto rumore.

L’incantevole Michela non ha nulla indosso. Niente di niente. A coprirla lo stretto indispensabile c’è solo un telo di colore bianco che non fa altro però, che stuzzicare ulteriormente l’immaginazione. Per non parlare di quella posa, poi, di quella posa killer in perfetto stile Basic Instinct che possiamo solo immaginare quanti cuori abbia infranto.