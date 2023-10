Vlahovic saluta tutti a gennaio: 70 cifra già pattuita con la Juventus

Vlahovic saluta tutti a gennaio, il centravanti serbo torna al centro delle voci di mercato. Pronto l’assalto in vista di gennaio.

È bastata una foto, nei giorni scorsi, per riaprire prepotentemente l’argomento mercato in casa Juve. Dusan Vlahovic martedì è stato pizzicato a Madrid in compagni della sorella. L’attaccante bianconero usciva da un noto hotel, con la testa quasi interamente coperta dal cappuccio della felpa. Un’immagine che in Spagna non è passata inosservata.

E neppure in Italia, visto che il giocatore è stato accostato anche al Real Madrid la scorsa estate. I Blancos, in realtà, hanno sempre avuto un debole per lui. Già ai tempi della Fiorentina: quando la Juventus nel gennaio 2022 decise di sborsare circa 80 milioni per accaparrarsi l’attaccante serbo che stava facendo faville in Serie A con la maglia viola dovette superare anche la concorrenza del club più vincente d’Europa. Che, guarda caso, è a caccia di un centravanti di peso dopo la partenza di Karim Benzema. Sì, certo, ci sono due giovani fenomeni come Vinicius e Bellingham che non stanno facendo rimpiangere il Pallone d’Oro ma lì davanti i centimetri servono eccome.

Vlahovic saluta tutti a gennaio, nuovo flirt con il Real Madrid

Ma perché Vlahovic era a Madrid? Una toccata e fuga per motivi strettamente personali. Poi il rientro a Torino per continuare ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri.

L’obiettivo, lombalgia permettendo, è tornare a disposizione in vista della sfida di domenica sera con il Milan a San Siro: sarà una corsa contro il tempo ma il centravanti di Belgrado proverà a stringere i denti. In ogni caso le voci di mercato non si placano: il portale Todo Fichajes.com parla di una possibile iniziativa del Real Madrid addirittura già a gennaio: i Blancos sarebbero pronti a spendere i 70 milioni di euro richiesti dalla Juve per liberarsene.