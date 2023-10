La Juventus pesca il talento dalla Francia: concorrenza dalla Bundesliga

La Juventus è sulle tracce del giovane talento marocchino ma deve fare i conti con la concorrenza di un club di Bundesliga

Il calciomercato invernale potrebbe essere un’occasione piuttosto importante per il destino della Juventus, alla luce delle numerose complicazioni arrivate negli ultimi mesi.

Prima il caso di doping che ha coinvolto Paul Pogba, poi quello legato alle scommesse che ha visto protagonista Nicolò Fagioli e che potrebbe coinvolgere anche Federico Gatti. Tante situazione che stanno decisamente complicando il cammino della Juventus che pensava di essersi lasciata alle spalle un anno sportivamente tragico a causa delle penalizzazioni che hanno scandito lo scorso campionato. Adesso la società deve cercare di gestire questo caos, soprattutto intervenendo il più tempestivamente possibile nella prossima finestra di mercato. I nomi nella lista di Giuntoli e Manna sono svariati, da profili più esperti ad altri decisamente più giovani e in alcuni casi delle vere e proprie scommesse. Uno di questi la Juve lo ha adocchiato in Francia, precisamente dal Montpellier.

Juventus, occhi sul gioiello classe 2005 Maamma: concorrenza del Friburgo

Come sottolineato da ‘L’Equipe‘, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul gioiello del Montpellier Othmane Maamma, ala destra classe 2005 franco-marocchino.

Il 18enne è appena diventato maggiorenne ed è già nel mirino di diversi club europei, tra cui anche il Friburgo. Maamma ha avuto un ottimo inizio di stagione con la squadra B del Montpellier, collezionando 2 gol in 3 partite. Il nazionale marocchino U20 sta già acquisendo uno status importante e non è escluso che possa cambiare maglia e addirittura campionato a gennaio. Giocatore duttile, predilige il ruolo di ala destra ma può giocare anche da trequartista. La Juventus vede in Maamma un profilo molto interessante, soprattutto in proiezione futura e Cristiano Giuntoli, molto abile nella selezione dei giovani, è sulle sue tracce e starebbe pensando di inserirlo nella rosa della Next Gen. Alla luce del contratto fino al 2025, non è escluso che il gioiello marocchino possa cambiare maglia già durante la finestra di mercato invernale.