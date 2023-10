Mourinho lo scarica: possibile ritorno di fiamma con la Juventus

Mourinho rompe con un big e dà il via libera al trasferimento: occasione ghiotta per la Juventus, ma spunta un top club a sorpresa

José Mourinho non è nuovo a rapporti conflittuali con alcuni giocatori e anche nella sua esperienza alla Roma non si sta smentendo.

In passato aveva avuto contrasti con grandi campioni: era successo al Manchester United con Paul Pogba ma anche nella successiva esperienza al Tottenham. Anche in giallorosso non stanno mancando alcuni conflitti: nella scorsa stagione l’allenatore portoghese aveva attaccato pubblicamente Karsdorp dopo la trasferta di Sassuolo, reintegrando il giocatore in rosa solo dopo qualche mese. Adesso la rottura sembra essere arrivata con Leonardo Spinazzola. Nonostante rappresenti un giocatore importane per la rosa giallorossa, il rapporto con lo Special One sembra essere ai minimi termini.

Juventus, spiraglio per il ritorno di Spinazzola: c’è anche il Real Madrid

Spesso Mourinho gli ha preferito Zalewski, anche se i numeri di Spinazzola recitano un gol e 2 assist in 8 partite di campionato.

L’esterno della nazionale, come riportato da El Nacional, sarebbe intenzionato a lasciare la Capitale già a gennaio. Alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024, la Roma non ha intenzione di aspettare la fine del campionato per perderlo a zero. Di conseguenza l’ipotesi più plausibile è che l’ex Atalanta lasci il club giallorosso nella finestra invernale e la Juventus potrebbe pensare di riprenderlo, a una cifra decisamente esigua. Oltre alle proposte dall’Arabia Saudita, ci sono diversi club europei che potrebbero avvicinarsi a Spinazzola. Dal Napoli al Borussia Dortmund, ma anche Tottenham e Newcastle sono nella lista delle pretendenti. A sorpresa El Nacional fa il nome anche del Real Madrid. Carlo Ancelotti non ha una rosa troppo ampia di scelte sulla fascia sinistra, tanto da aver adattato Eduardo Camavinga nel ruolo di terzino sinistro. Spinazzola garantirebbe una soluzione piuttosto comoda a ‘Carletto’ per la seconda parte di stagione. Allo stesso tempo, però, è difficile pensare che Florentino Perez sborsi una cifra, se pur bassa, per un giocatore di 30 anni, piuttosto che puntare su un profilo giovane e di prospettiva.

Anche per questo la possibilità che Spinazzola possa fare ritorno alla Juventus non è così remota. Nel 3-5-2 di Allegri si inserirebbe perfettamente come esterno a tutta fascia, in alternativa a Cambiaso o allo stesso Kostic che a quel punto sarebbe pronto a cambiare maglia.