Sancho ‘mandato’ via: la mossa della Juventus fuga ogni dubbio

La Juventus fiuta il super colpo a gennaio: Jadon Sancho rompe definitivamente col Manchester United

Nell’ultimo periodo è venuto fuori in ottica Juventus il nome di un big della Premier League che ultimamente non se la passa certo bene.

Già da diverse settimane il nome di Jadon Sancho è in primo piano in vista del mercato di gennaio. L’attaccante inglese sembra ormai definitivamente fuori dal progetto tecnico di Erik ten Hag e con ogni probabilità lascerà il Manchester United già a gennaio. Il conflitto tra l’ex Borussia Dortmund e l’allenatore dei Red Devils non si è risanato e nelle ultime sei settimane il giocatore si è allenato lontano dal resto del gruppo. Ten Hag ha affermato che non intende reintegrarlo all’interno della rosa e per Sancho non resta che cambiare aria, nonostante il contratto che lo lega fino al 2026 al club di Manchester.

Juventus, Sancho rompe definitivamente con lo United: occasione a gennaio

La situazione di Jadon Sancho è precipitata nelle ultime settimane e non sembrano esserci margini per un rappacificamento, come sottolineato da sport.es.

Ten Hag ha affermato che Sancho è stato escluso dalla squadra dopo la sconfitta per 3-1 dello United contro l’Arsenal il 3 settembre a causa della lentezza nell’allenamento quella settimana. Sancho ha parlato anche sui social per smentire le parole del suo allenatore: “Per favore, non credere a tutto quello che leggete. Non permetterò che le persone dicano cose completamente false. Mi sono comportato molto bene in allenamento questa settimana. Penso che ci siano altri motivi di questa faccenda e non entrerò nel merito. Sono stato un capro espiatorio per molto tempo, il che non è giusto. Tutto quello che voglio fare è giocare a calcio con il sorriso sulle labbra e contribuire alla mia squadra”. Poi ha proseguito: “Rispetto tutti, gioco con giocatori fantastici e sono grato di farlo. Continuerò a lottare per questa maglia, qualunque cosa accada”. Il Borussia Dortmund spera di riportarlo in Germania ma anche la Juventus è sulle sue tracce. Naturalmente il prezzo del suo cartellino è calato ma il Manchester United sembra disposto anche a svenderlo pur di porre fine a questa situazione.