Esplode il caso prima di Milan-Juventus: “Leao fuori”

Ormai manca sempre meno alla partita che la Juventus disputerà a San Siro contro il Milan di Pioli: domani si gioca.

Si sta avvicinando il momento del confronto tra due squadre che vogliono assolutamente lottare per lo scudetto e agguantare un piazzamento in zona Champions League. Questa è la missione principale di bianconeri e rossoneri. A San Siro i punti che sono in palio sono davvero pesanti.

Quella che è iniziata ormai da qualche settimana è una stagione molto importante per la Juventus, chiamata a voltare pagina dopo l’ultimo campionato. C’è tanta voglia di mirare in alto, anche se le problematiche non stanno certo mancando in questo periodo. Specie a centrocampo le alternative sono poche e il prossimo mercato di gennaio potrebbe portare dei volti nuovi per l’allenatore livornese. I tifosi aspettano con ansia di poter gioire, partendo magari proprio dalla partita di domani sera in calendario a San Siro.

Sacchi critica Leao: “Nel calcio si corre in undici”

C’è ancora molta incertezza riguardo le formazioni che saranno schierate dai due allenatori Allegri e Pioli. Entrambi sono alle prese con gli infortuni e le assenze di alcuni elementi chiave delle loro squadre. Nel Milan però non mancherà Rafael Leao. Calciatore fenomenale per alcuni, meno incisivo per altri.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi, che ha scritto pagine e pagine di storia del club rossonero, non è stato certo tenero nei confronti dell’attaccante portoghese. “Leao con me non giocherebbe. E’ un bravissimo ragazzo, ma nel calcio si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo. Da noi correvano tutti”. Una critica non da poco, quella dell’ex ct della nazionale, a cui evidentemente non piace l’indole di Leao, poco avvezzo al sacrificio in fase difensiva.