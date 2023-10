Vlahovic-Juventus, è finita: il nuovo club alimenta il boomerang

In questo weekend riparte il campionato di serie A dopo la sosta, con la Juventus attesa da un duro banco di prova.

La formazione di bianconera infatti domenica sera sarà ospite del Milan in quello che è considerato il big match di questo turno. Non potrebbe essere altrimenti visto che si affrontano due squadre che hanno come obiettivo il piazzamento tra le prime quattro della graduatoria.

L’obiettivo primario della Juventus in questa stagione sarà riuscire ad ottenere il pass per la prossima edizione della Champions League. Troppo importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico. In questi mesi dunque Allegri dovrà essere bravo a guidare la sua squadra verso questo traguardo. Gli imprevisti però non stanno mancando ed è anche per questo motivo che nella prossima sessione invernale di trasferimenti il direttore sportivo Giuntoli dovrà riuscire a portare alla corte del livornese volti nuovi in tutti i reparti.

Juventus, l’Arsenal vuole Vlahovic: offerta in estate

I tifosi ovviamente aspettano con ansia, anche se sanno che sarà la prossima estate il periodo nel quale il club si muoverà con maggiore determinazione. Non ci saranno rivoluzioni invernali, si cercherà al massimo di cogliere qualche occasione che potrebbe proporsi.

E’ logico che la Juventus debba anche tenersi stretti i propri pezzi pregiati. Ci sono indubbiamente dei calciatori della rosa di Allegri che fanno gola all’estero e che i bianconeri dovranno provare a non lasciar partire. Uno di questi è Dusan Vlahovic, per il quale tornano ad esserci rumors riguardo la sua partenza. “Todofichajes” spiega infatti che è lui il prescelto dell’Arsenal per rinforzare l’attacco, i Gunners lo hanno messo in cima alla lista delle preferenze. Nessun assalto invernale, gli inglesi proveranno a convincere la Juve a lasciarlo partire ma solo nella prossima estate.