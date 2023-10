Colpo di scena Juventus: firma e clausola da oltre 70 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rimbalza una voce che, se confermata, potrebbe cambiare le carte in tavola per i bianconeri. Le ultimissime.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Milan-Juventus che preannuncia assolutamente scintille. I bianconeri sono a caccia di punti importanti con i quali provare a lanciare un messaggio definitivo alla concorrenza. Tuttavia, nella lunga vigilia del big match di San Siro, sono stati diversi i temi di discussione.

Oltre alla situazione legata al caso scommesse, infatti, hanno ripreso quota anche le indiscrezioni di mercato. Direttamente o indirettamente, la Juventus potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista. Alla luce degli stop in mediana di Pogba e Fagioli, ad esempio, Giuntoli non potrà non prendere in considerazione almeno un colpo in mediana. Facendo un discorso più ampio, però, non è escluso un nuovo restyling delle corsie esterne. Uno dei nomi direttamente o indirettamente accostato alla ‘Vecchia Signora’ è quello di Molina. Approdato all’Atletico Madrid, l’ex calciatore dell’Udinese continua a far gola alla Juve, che in tempi e in modi diversi aveva avviato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Dalla Spagna, però, arrivano importanti aggiornamenti. Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, l’Atletico sarebbe disposto ad offrire a Molina un sostanzioso un ricco rinnovo di contratto. All’aumento in termini di ingaggio, infatti, corrisponderebbe anche un aumento del valore della clausola rescissoria del calciatore, che andrebbe a sfiorare i 70 milioni di euro. Le parti stanno ragionando sul da farsi e non sono esclusi risvolti importanti nel corso delle prossime settimane. Una condizione di questo tipo chiuderebbe le porte ad un possibile ritorno di Molina in Serie A.