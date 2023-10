Enza De Cristofaro, workout bollente e lato B di marmo: fan in apnea

Enza De Cristofaro rispolvera su Instagram dei ricordi molto piccanti: il video dell’allenamento ti farà girare la testa.

Il suo ultimo post era stato sorprendente. Lady D’Ambrosio aveva voluto stuzzicare un po’ i suoi follower e aveva quindi condiviso, in maniera che non esiteremmo a definire “spietata”, un breve filmato in cui compariva senza veli. Non aveva nulla indosso, fatta eccezione per un piccolo telo di colore bianco che copriva a malapena il lato A.

Per il resto, la sua schiena nuda aveva letteralmente incantato i social network. Perché Enza De Cristofaro, questo è poco ma sicuro, è tra le wag una delle più amate in assoluto. Piace che sia così sexy ma al tempo stesso genuina e per nulla artefatta. Perché nonostante la celebrità, nonostante il successo che le è piovuto addosso, continuare a mantenere quell’aria da ragazza della porta accanto. Cosa che la rende, provate a dire il contrario, ancor più irresistibile.

Ed è per questo che ogni suoi contenuto, ogni sua foto, desta sempre un certo scalpore. I follower la adorano e apprezzano il modo in cui condivide ogni giorno la sua vita da wag. Ed è bello vederla tanto nella veste di mamma quanto di influencer dalle curve d’oro.

Enza De Cristofaro, ricordi bollenti: Instagram in tilt

Quando si mostra in quest’ultima veste, cosa che non ci stupisce affatto, il contatore dei like va puntualmente in tilt. Cosa che è accaduta quando, qualche ora fa, ha postato su Instagram il vecchio video di una sessione di allenamento in palestra.

La splendida Enza, moglie del difensore del Monza Danilo D’Ambrosio, indossa una tutina per la quale le sarebbe occorso il porto d’armi. Un top e un leggings talmente stretti che di spazio per l’immaginazione ne resta veramente poco. Ed è inutile mettere in moto la fantasia, oltretutto, perché si vede veramente ogni cosa e non c’è bisogno di farvi ricorso.

Il lato B da urlo, imprigionato in quei pantaloni stretch, è indubbiamente il “pezzo forte” di questo filmato, che la De Cristofaro ha postato in preda alla nostalgia. Non si allena da un po’ e rivedersi in palestra le ha improvvisamente fatto venir voglia di tornarci. E noi, dal canto nostro, non possiamo fare altro che ci vada presto e che, magari, posti qualche nuovo contenuto sulla falsariga di questo.