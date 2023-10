La Juventus batte di nuovo il Milan: colpo gobbo in Ligue 1

Dal Milan alla Juventus, ecco di chi si tratta. Il giocatore, alla fine, potrebbe scegliere proprio la società bianconera nel suo futuro.

Con la situazione di Paul Pogba e la necessità di rinforzare il centrocampo, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sembra essere determinato a portare almeno un grande talento in mediana durante la finestra di mercato di gennaio. Ciò solleva la domanda sul budget che la società torinese sarà disposta a mettere a disposizione del direttore sportivo, Giuntoli, per concretizzare queste ambizioni.

Ma c’è anche un’attenzione rivolta al futuro, poiché Giuntoli sta considerando un colpo che potrebbe far tremare i rivali al vertice del Milan. Il dirigente, noto per la sua abilità nel mercato, sta seguendo da vicino un talento emergente che si è fatto notare nella Ligue 1, il campionato di calcio francese. Si tratta di Facundo Medina, un centrale argentino di 24 anni, il cui contratto con il Lens scadrà nell’estate del 2026.

Facundo Mediana come rinforzo in mediana: operazione da 25 milioni

Medina, classe ’99 e originario di Buenos Aires, gioca in Francia da quasi tre anni e mezzo ed è considerato uno dei talenti promettenti del calcio francese. Nella stagione attuale, ha già accumulato 10 presenze e ha contribuito con un assist vincente per il Lens. Tuttavia, il Lens si trova attualmente in una posizione precaria in classifica, vicino alla zona retrocessione.

Giuntoli e la Juventus potrebbero considerare un’offensiva per Medina in estate, con l’obiettivo di superare il Milan nella corsa per l’ex giocatore del Talleres. La valutazione di Medina è stimata intorno ai 25 milioni di euro, il che lo rende un affare potenzialmente interessante per entrambi i club italiani. Il futuro di Facundo Medina rimane incerto, ma il suo talento e le sue prestazioni in Ligue 1 lo rendono un obiettivo allettante per i club di Serie A in cerca di giovani promesse da aggiungere alle loro fila. Sarà interessante vedere come si sviluppa la situazione e se la Juventus riuscirà a portare il giovane argentino in Italia.