Calciomercato Juventus, dalla Germania confermano: “Non solo una suggestione”

Calciomercato Juventus, nel quartier generale della Continassa si pensa già alla prossima sessione di mercato.

La vittoria di San Siro ha riacceso l’entusiasmo nel popolo bianconero. Tre punti che pesano quelli conquistati domenica scorsa nello scontro diretto con un Milan reduce da un importante filotto di vittorie. La squadra di Massimiliano Allegri ancora una volta non ha incantato dal punto di vista del gioco, ma si è confermata solida e difficile da battere, come conferma il quarto clean sheet consecutivo dopo quelli con Lecce, Atalanta e Torino.

La classifica è tornata a sorridere alla Signora, a un tiro di schioppo dal primo posto: l’Inter capolista, infatti, ha solo due punti in più. I bianconeri a Milan sono stati bravi ad approfittare delle assenze con cui doveva fare i conti il tecnico rossonero Stefano Pioli, ma soprattutto della superiorità numerica dopo l’espulsione di Thiaw a fine primo tempo. Non bisognerà attendere molto, adesso, per rivedere in campo la Juventus, che sabato sera ospiterà il Verona all’Allianz Stadium. Una partita da vincere a tutti i costi, visto che le due milanesi saranno impegnate nei difficili big match con Napoli e Roma.

Calciomercato Juventus, confermate i rumors su Sancho

Juventus che in questo periodo è attiva su più fronti, con il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli intento a pianificare i colpi per la prossima sessione di mercato.

Si cerca una soluzione low cost per il centrocampo ma se dovesse capitare un’occasione di certo verrà colta al volo. Dalla Germania, nel frattempo, arrivano conferme sul possibile affare Sancho. Secondo Sky Sport DE, l’esterno inglese, ormai in rotta con il Manchester United, potrebbe diventare qualcosa di più di una semplice suggestione. A Massimiliano Allegri farebbe molto comodo un giocatore con le sue caratteristiche, che ha voglia di riscattare un paio di stagioni deludenti in cui nulla è andato come previsto.