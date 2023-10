Nuovo argentino per la Juventus: niente De Paul, succede di tutto

L’Atletico Madrid vuole blindare uno dei suoi big, alzando la clausola rescissoria: il ritorno in Serie A è sempre più complicato, così come la suggestione della Juventus

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in vista del calciomercato invernale che potrebbe rappresentare una svolta per la stagione bianconera.

Con le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, la Juventus deve intervenire tempestivamente a centrocampo. Anche sulle fasce, però, la squadra di Allegri non ha troppa abbondanza e un nome che potrebbe venire fuori è quello di un ex Serie A, attualmente al centro del progetto dell’Atletico Madrid. I colchoneros hanno tanti giocatori in vetrina, molti dei quali sono finiti nel mirino di alcune big della Serie A. Naturalmente un nome sempre di moda è quello di Rodrigo De Paul, seguito dalla Juventus ormai da diverse stagioni. Negli ultimi tempi è molto chiacchierato anche Nahuel Molina. Il classe ’98, anche lui argentino ed ex Udinese come il compagno di squadra De Paul, ha avuto una crescita esponenziali nelle ultime stagioni.

Juventus, suggestione Molina: l’Atletico vuole blindarlo

Nella sua maturazione ha contribuito naturalmente la vittoria del Mondiale in Qatar con l’Argentina, dove anche lui è stato protagonista con la rete ai quarti di finale contro l’Olanda.

Da quando ha lasciato la Serie A per approdare in Liga, ha avuto un percorso di grande crescita che lo ha portato oggi ad acquisire uno status di primo piano nel suo ruolo. Quest’anno i suoi numeri sono già notevoli: 2 gol e 3 assist tra Liga e Champions, decisamente notevoli per un terzino. L’Atletico ha investito 20 milioni di euro per prelevarlo dall’Udinese e lo ha valorizzato, tanto che ad oggi il prezzo del suo cartellino è di circa 45-50 milioni, anche se la clausola rescissoria è di 30 milioni. Tanti club lo hanno messo nel mirino, soprattutto in Premier League, uno su tutti l’Aston Villa. Anche se tra le candidate è da rilevare anche il Manchester United che vorrebbe alzare il livello della fascia destra. Come sottolineato da fichajes.net, l’Atletico Madrid vorrebbe alzare la clausola di Molina a circa 90 milioni, così da scoraggiare le pretendenti. La Juventus è nella lista delle candidate ma sicuramente non potrà arrivare a una tale cifra e potrebbe perdere terreno nella corsa all’ex Boca Juniors.