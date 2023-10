Izabel Goulart, la sottoveste sfida la fantasia: seta e curve che binomio

Izabel Goulart festeggia il suo compleanno in grande stile con un abito di quelli che si fa fatica a dimenticare: sexy da morire.

Izabel Goulart non dovrebbe avere bisogno di presentazioni. Ammesso che esista al mondo qualcuno che non sappia di chi si tratti, gli basterà sapere che è “semplicemente” una delle top model più famose al mondo. Nonché uno dei personaggi più influenti di Instagram e dei social media.

Il fatto, poi, che sia anche una wag, nulla leva e nulla aggiunge alla sua popolarità. La supermodella e attrice brasiliana fa coppia fissa, da ormai otto anni a questa parte, con Kevin Trapp, portiere dell’Eintracht Francoforte. Sono affiatatissimi e legatissimi e lui si è sempre detto particolarmente orgoglioso di stare con una donna come lei. Che non è solo oggettivamente stupenda, ma anche carismatica e magnetica.

Una personalità esplosiva, la sua, che le ha permesso di calcare i palcoscenici e le passerelle più importanti. Nonché di entrare a far parte, come certamente ricorderanno i suoi fan, della schiera di angeli di Victoria’s Secret, l’esclusivo brand di abbigliamento e lingerie che tante indossatrici bellissimi ha lanciato nel corso dei decenni. E a cui Izabel, di sicuro, deve tanto.

Izabel Goulart, visioni celestiali al party al chiaro di luna

Lady Trapp ha compiuto gli anni nei giorni scorsi e ha voluto organizzare, per l’occasione, una festa in grande stile. Ha così chiamato a raccolta parenti e amici in riva al mare nella sua terra natia, il Brasile, per un party al chiaro di luna in cui non sono mancati i colpi di scena.

Derivanti, soprattutto, dal look spaziale che la splendida top model ha deciso di sfoggiare per i festeggiamenti in spiaggia. La Goulart ha optato, difatti, per un abito veramente delizioso e rappresentativo, come non bastasse, del suo buongusto. Un vestito che ha reso giustizia al suo fisico da modella e che ha anche regalato qualche visione “a luci rosse”.

Quello in questione era un abito sottoveste, dal design minimalista ed essenziale ma estremamente sexy. Scollato e stretto, ha avvolto le sue curve senza lasciare spazio all’immaginazione. E i like, cosa ampiamente prevedibile, sono fioccati a più non posso.