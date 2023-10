Juventus, il Verona recupera due difensori: il punto

Nella 10a giornata la Juventus scenderà in campo con l’Hellas Verona: la squadra di Baroni potrebbe recuperare due difensori

La Juventus sfrutterà la settimana di coppe per lavorare al meglio e sfruttare i giorni in più di allenamento in vista della gara casalinga contro l’Hellas Verona.

La Juventus è reduce dalla vittoria col Milan che ha dato nuova benzina alla squadra di Allegri in vista del proseguo della stagione. Una gara complessa, in cui i bianconeri hanno sfruttato la superiorità numerica per trovare il vantaggio. Tre punti che hanno permesso alla Juventus di dare continuità al successo nel derby contro il Torino. La Juve è adesso a sole due lunghezze dall’Inter capolista e a un solo punto dal Milan stesso. La gara della 10a giornata contro l’Hellas Verona potrebbe essere l’occasione giusta per prendere terreno e magari tentare un sorpasso sulle prime due della classifica che avranno anche le stanchezze dell’impegno in Champions League.

Juventus-Hellas Verona: Hien e Cabal verso il recupero

Sabato 28 ottobre i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino contro la squadra di Marco Baroni, sulle onde dell’entusiasmo della vittoria di San Siro contro il Milan di pochi giorni fa.

L’allenatore dell’Hellas potrà contare su alcuni recuperi molto importanti, soprattutto nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de L’Arena, a Torino dovrebbero tornare a disposizione di Baroni due difensori. Si tratta di Isak Hien e Juan David Cabal. Quest’ultimo ha saltato le ultime 4 partite per infortunio. Hien, invece, ha saltato le ultime 3, oltre a quella contro il Sassuolo nella 3ª giornata, dovendo scontare la squalifica rimediata nel secondo turno di campionato con la Roma. Due giocatori decisamente importanti per il Verona, soprattutto in vista di una partita così complessa in cui avrà bisogno di fare punti, soprattutto dopo la doppia sconfitta con Frosinone e Napoli. L’Hellas non vince dalla seconda giornata, dal 2-1 con la Roma. Sono appena 2 le vittorie del club veneto in questa stagione, ma spesso contro le big riesce ad esaltarsi. Chissà che non possa farlo anche contro la Juventus.