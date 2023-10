Alisha Lehmann, mai fidarsi del bianco: si vede tutto, lato B da urlo

Alisha Lehmann, il doppio spettacolo non ha lasciato indifferenti i follower: il bianco rivelatore li ha lasciati di stucco.

Sedici (quasi) milioni di follower, una schiera di tifosi da fare impallidire i big della Serie A e un elenco lungo così di accordi di sponsorizzazione. È questo, in pillole, il successo della giocatrice di calcio più famosa di tutti i tempi. Un personaggio che, lo si può dire forte, ha contribuito ad alimentare l’interesse del pubblico nei confronti del calcio femminile.

Lei, Alisha Lehmann, ce l’ha messa tutta perché accadesse. Ci ha messo il talento, attraverso il quale ha potuto dimostrare che il pallone regala sempre emozioni indescrivibili, a prescindere dal sesso dei giocatori che sono in campo. E poi ci ha messo il suo sex appeal, assolutamente inquantificabile, che le ha permesso di farsi strada, oltre che sul rettangolo verde, anche sui social network.

Ha saputo insomma sfruttare benissimo, la stella dell’Aston Villa, tutti i “poteri” che Madre Natura ha voluto conferirle. Il viso d’angelo, tanto per cominciare, incorniciato da una lunga e folta chioma bionda che le piace acconciare nei modi più disparati. Più, ovviamente, delle curve stratosferiche, che ha poi a sua volta modellato con le intensissime sedute di allenamento cui si sottopone per essere sempre al top in campo.

Alisha Lehmann, l’assaggio del calendario hot viaggia su Instagram

I social network non sono più stati in grado di “contenere”, ad un certo punto, così tanto sex appeal. Ed è per questo che la splendida Alisha Lehmann ha lanciato, proprio nei giorni scorsi, un calendario 2024 grazie al quale chi lo vorrà potrà trascorrere in sua compagnia 12, piccantissimi, mesi.

Possiamo solo immaginare di che tenore saranno le foto che scandiranno l’arrivo di ogni mese, ma dovremo accontentarci, almeno per il momento, degli scatti che l’attaccante svizzera posta su Instagram per deliziare, di tanto in tanto, i suoi follower. Tipo quelli, per intenderci, che ha provocatoriamente condiviso nella sua gallery qualche ora fa.

Le immagini sono in totale 4, ma uno in particolare ha attirato la nostra attenzione. Quello, cioè, in cui la Lehmann è di spalle, vestita di bianco dalla testa ai piedi. E indovinate un po’ il candore dei suoi pantaloni, unito alle luci a led, quale effetto possa avere sortito? Beh, non solo il suo lato B è lì, a tutto schermo, ma si vede anche la forma della sensualissima culotte che indossa al di sotto di esso. Un doppio spettacolo da non perdere.