Dazn allenta la presa: partite in chiaro a costo zero

Dazn, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere. Questa sì che è un’offerta da prendere al volo: Serie A gratis in streaming.

Non è accaduto nulla che non potesse essere ampiamente prevedibile, all’assemblea della Lega Serie A che si è tenuta nei giorni scorsi. I partecipanti hanno deciso di ridare fiducia a Sky e Dazn, motivo per il quale, relativamente alla massima serie, le cose continueranno ad andare come vanno già da un po’.

La tv in streaming sarà ancora il partner principale della Serie A e ne trasmetterà le partite di campionato fino ad almeno il 2029. Chi aveva pensato di aspettare, prima di abbonarsi alla nota piattaforma, dovrà quindi correre ai ripari, se vuol essere certo di godersi i big match di questa stagione non priva di colpi di scena. E se siete in cerca di una soluzione che vi permetta di coniugare la vostra voglia di calcio all’esigenza di far quadrare i conti a fine mese, sappiate che Dazn ha per voi una novità da non perdere.

Con il chiaro intento di moltiplicare il numero degli abbonati e di promuovere il proprio prodotto, l’emittente ha di recente messo le mani sul pacchetto di diritti Try and buy. Sostanzialmente si tratta di una formula, del tutto inedita, che permetterà alla tv in streaming di fare qualcosa che mai avremmo osato immaginare.

Dazn gratis e Serie A in chiaro: il sogno diventa realtà

Per effetto di questo pacchetto, a partire dalla prossima stagione (2024/2025), Dazn potrà trasmettere alcune partite in chiaro. A costo zero, non presupponendo alcun abbonamento. L’opzione era prevista dal bando sui diritti televisivi ed è per questo motivo che si è ben pensato, ora che l’affare con la Lega è ormai fatto, di sfruttare questa opportunità.

L’operatore s’impegna, attraverso questa soluzione, a mettere a disposizione dei non abbonati delle partite, al chiaro scopo di far testare a quanti più spettatori possibile il proprio prodotto. Si tratta di un numero esiguo di match in chiaro, un massimo di 5 a stagione, ma si tratta comunque di un’opportunità irripetibile per chi non è mai stato del tutto certo di abbonarsi a Dazn. E che avrà così l’occasione, prima di sottoscrivere un abbonamento, di testarne i servizi per capire se siano di suo gradimento o meno.