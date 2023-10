Elkann ha detto sì: clamoroso Juve, jackpot da brividi

Elkann ha detto di sì: la Juventus pronta a lottare per il tricolore e anche la proprietà vuole alzare il livello. Ecco l’obiettivo

Terzo posto in classifica, a pochi punti dalle milanesi che sono davanti. La vittoria a San Siro contro i rossoneri di Pioli ha ridato entusiasmo, e anche consapevolezza nei propri mezzi. Ha fatto capire che per lo scudetto la Juve c’è, e adesso anche Elkann non si tira indietro.

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina la proprietà bianconera è pronta a investire su una squadra più sostenibile, quindi giovane, ma che possa già lottare per il primato. Sì, l’obiettivo – nonostante le parole di Max che cerca di tenere alta la concentrazione abbassando anche le pressioni – è quello di rimanere in alto fino alla fine della stagione. E non solo nei primi quattro posti, quelli che garantirebbero un piazzamento Champions League l’anno prossimo, fondamentale per tutti, ma anche per qualcosa in più. E quel qualcosa in più è proprio una parolina magica: scudetto.

Elkann ha detto di sì, la Juve vuole il tricolore

In tutto questo, trapela, la Juventus avrebbe capito che solamente l’Inter potrebbe creare fastidi. Beh, forse è detto male: solamente l’Inter avrebbe quelle capacità di giocare sia in Europa che in Italia per vincere tutto. E questo è assolutamente vero visto la clamorosa rosa che Simone Inzaghi ha a disposizione.

In ogni caso dalle parti della Continassa ci credono, vogliono sognare dopo due anni senza trofei. E quest’anno, senza le coppe, con la possibilità di preparare al meglio ogni match, le sensazioni sono positive. Vedremo.