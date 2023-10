Ipnotica Canalis: striptease dietro le quinte, visione a luci rosse

Elisabetta Canalis, dietro le quinte dello shooting ne sono successe di tutti i colori: l’ex velina stupisce tutti ancora una volta.

Le foto in lingerie, gli shooting in bikini, le passeggiate che sembrano sfilate. Certe bellezze non passano mai di moda ed Elisabetta Canalis ne è la prova vivente. Benché siano trascorsi tanti anni da quando si scatenava nello studio di Striscia la notizia, è probabilmente ancor più amata di allora.

Il perché è presto detto. Intanto la sua carriera non si è mai limitata solo ed esclusivamente a quella parentesi da velina, anzi. Ha fatto di tutto un po’ ed è sempre riuscita, oltre tutto, ad eccellere in qualunque settore. E poi, questo dobbiamo ammetterlo senza se e senza ma, ha saputo sfruttare nel migliore dei modi l’immenso potere dei social network.

Su Instagram dà il meglio di sé, si esprime liberamente e se ne infischia di chi, ancora oggi, continua a giudicarla per la sua – a detta di alcuni eccessiva – sicurezza. Ma ne ha ben donde, l’ex velina, di essere così sicura di sé. È così bella e così in forma, a dispetto del tempo che passa per tutti ma evidentemente non per lei, che fa bene a mostrarsi ogni giorno o quasi in questa veste piccante e disinibita.

Elisabetta Canalis, il momento del trucco e parrucco è muy caliente

Chiunque abbia voglia di rifarsi un po’ gli occhi e di guardare “qualcosa” di oggettivamente bello, nella sua gallery fotografica troverà sicuramente pane per i suoi denti.

E se capitate dalle parti della bacheca di Elisabetta Canalis, date un’occhiata all’ultimo carosello di foto scattate nella città eterna. All’interno di quel mini album troverete, infatti, una sorpresa abbastanza bollente. La showgirl deve avere improvvisato uno striptease dietro le quinte dello shooting che ha avuto come sfondo l’incantevole Roma, dal momento che la si vede alle prese con trucco e parrucco con indosso nient’altro che un reggiseno push-up senza spalline.

Uno scatto intrigante e malizioso che non è passato inosservato e che, alla fine dei conti, ha anche rubato la scena alle altre immagini tratte dal servizio fotografico. Ma come si poteva mai resistere, del resto, a cotanta bellezza?