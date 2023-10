Poker Scudetto Juventus: Giuntoli accontenta subito Allegri

Poker scudetto, Giuntoli vuole accontentare subito Massimiliano Allegri. A gennaio quattro innesti per i bianconeri che vogliono giocarsi il titolo

La Juve è lì, e spera di rimanere in quelle posizioni di classifica così nobili anche nei prossimi mesi. Senza le coppe si può fare, nonostante le squalifiche hanno dimezzato il centrocampo di Massimiliano Allegri che per i prossimi due mesi deve riuscire a tirare fuori qualcosa di clamoroso.

Deve riuscire a far rimanere in alto la squadra e sperare poi che Giuntoli intervenga sul mercato, cosa che potrebbe succedere a quanto pare, secondo anche quanto raccontato da TuttoSport in edicola questa mattina. Sono quattro gli elementi che la Juve ha messo nel mirino. Ovviamente non arriveranno tutti, ma almeno un paio potrebbero vedersi alla Continassa nel 2024.

Poker scudetto, ecco i nomi di Giuntoli

L’agente di Hojbjerg, ad esempio, è già stato alla Continassa e il centrocampista del Tottenham potrebbe essere uno dei colpi. Certo, in questo momento girano anche i nomi di De Paul e di Samardzic, quindi il danese è quello che meno riscalda i cuori dei tifosi della Juventus.

Non solo gente esperta, pronta all’uso, ma anche gente che deve crescere e portare ulteriormente una ventata di freschezza. Nel mirino infatti ci sarebbero anche i giovani Vermeeren e Neves. “Sul mercato si profila un gennaio bianconero bollente: la squadra di Allegri ora crede in un campionato di vertice” si legge sul quotidiano torinese questa mattina. Bene, tutti speriamo possa essere così.