Tegola Juventus, grave infortunio: “Distorsione al ginocchio”

Tegola Juventus, grave infortunio, si parla di un “distorsione al ginocchio” che, però, secondo le ultime informazioni sarebbe di lieve entità

La sosta per le nazionali non fa bene alla Juventus femminile di Montemurro che, al rientro, affronterà la Roma. Sì, sarà il big match della giornata, quello che darà le prime importanti indicazioni per il futuro.

In ogni caso il tecnico australiano dovrà cercare di capire quali saranno le condizioni del portiere francese Pauline Peyraud Magnin, che tornerà in Italia dopo aver subito una distorsione al ginocchio che l’ha resa indisponibile per il doppio impegno in Nations League della nazionale francese. “Dalla Francia fanno sapere “distorsione lieve” al ginocchio destro: torna a Torino dove sarà valutata” ha spiegato il giornalista Mauro Munno di Juventusnews24. Ma questo mette comunque in apprensione il popolo bianconero che conosce le caratteristiche della calciatrice e che sa benissimo come questa possa fare la differenza, non solo tra i pali ma anche come esperienza, in un match importante come quello della prima domenica di novembre. Nelle prossime ore, sicuramente, se ne saprà di più. E si spera possa essere qualcosa di risolvibile in tempi brevi, anche se vederla in campo contro la Roma è difficilissimo.